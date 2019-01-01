تركي آل الشيخ يُحدد موعد طرح تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني

اعتزال النجم ياسر القحطاني يُقام في ديسمبر

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية موعد طرح تذاكر مباريات اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال والقادسية والمنتخب السعودي سابقًا.

وسيُشارك في مهرجان اعتزال القحطاني الذي سيُقام في الأول من ديسمبر القادم مجموعة من أبرز نجوم الكرة السعودية والخليجية والعربية والعالمية، ومنهم صامويل إيتو وروبين فان بيرسي وفرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو.

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وسيشهد مهرجان اعتزال اللاعب مباراة بين فريق من نجوم العالم سُمي "أصدقاء ياسر" والهلال الذي قضى ياسر جُل مسيرته الكروية بقميصه، وقد تحدد أن يكون الأربعاء القادم موعدًا لطرح التذاكر كما أوضح آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر.

ومن المقرر أن يقود المدرب الأرجنتيني رامون دياز فريق أصدقاء ياسر ، وهو الذي سبق أن أشرف على تدريب القحطاني خلال موسميه الأخيرين في الملاعب، 2016-2017 و2017-2018، وقبل إعلانه اعتزال كرة القدم بعد مسيرة تواصلت لـ13 عامًا.

الهلال يتواجد في اليابان حاليًا استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ، إذ ستقام المباراة يوم الـ24 من نوفمبر الجاري على ملعب أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية.