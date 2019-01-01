مدرب أوراوا: جاهزون لـ "المعركة الكاملة"، وهذه حلولنا لإيقاف كاريلو

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا باتت على الأبواب

وصف ساتوشي أوتوسكي المدير الفني لأوراوا ريدز مواجهة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بالمعركة الكاملة، مبديًا ثقته في قدرة فريقه تعويض خسارته ذهابًا في الرياض بهدف دون رد.

ويُراهن المدرب الياباني على استغلال الـ14 يومًا من الراحة التي حصل عليها الفريق قبل لقاء الإياب في الـ24 من نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.

الهلال يقرر نقل معسكره من طوكيو إلى سايتاما

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن المدرب قوله " استمعت إلى اللاعبين وذكرت لهم ملاحظاتي، أود أن يظل الفريق محتفظًا بكامل عناصره دون إصابات، لدينا الوقت للعمل الخططي".

وحول خططه لإيقاف أندريه كاريلو نجم لقاء الرياض وصاحب هدف فوز الهلال، قال مدرب أوراوا ريدز " إنه مصدر قوتهم، سنتعامل معه بواقعية حتى إذا اضطررنا إلى التقليل من النشاط الهجومي لأوراوا في الناحية اليسرى، سنلعب بتوازن".

أوتوسكي أوضح في تصريحاته أن مباراة النهائي أمام الهلال أصعب وأكثر تعقيدًا من مواجهة أولسان الكوري الجنوبي في دور الـ16، ويومها خسر أوراوا على ملعبه 2-1 لكنه عوض إيابًا 3-0.

مضيفًا " الآن الأمر مختلف، نحتاج هدفين نظيفين في أرضنا، أعتقد أن نادي أوراوا بأكمله سيكون تحت الاختبار، أمامنا شيء أشبه بالمعركة الكاملة".

"لطالما كان أوراوا يفضل المباريات التي نشعر قبل بدايتها بالصعوبة الكبيرة، من المهم أن نتحد قبل النهائي الآسيوي، فإننا لن نفعل كثيرًا من الأشياء الرائعة إذا لم تكن عائلة أوراوا ريد ز متحدة".

يُذكر أن الهلال سيبدأ اليوم معسكره النهائي في اليابان استعدادًا للمباراة، وسيتواجد في طوكيو حتى الجمعة القادم، ثم سيتجه لمدينة سايتما حيث سيُلعب اللقاء.