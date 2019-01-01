أوراوا يتراجع ويُغلق التدريبات أمام جماهيره قبل نهائي دوري أبطال آسيا

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا باتت على الأبواب

قرر ساتوشي أوتوسكي المدير الفني ل أوراوا ريدز غلق تدريبات الفريق الاستعدادية لمواجهة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام الجماهير، ذلك بعدما كان قد سمح للجمهور بالحضور يوم الإثنين.

وجاء قرار المدرب الياباني بغرض فرض السرية على التدريبات ومنح اللاعبين فرصة التركيز الذهني على المباراة، ومن المقرر أن يُسمح للجماهير بالعودة لمتابعة التدريبات ودعم اللاعبين يوم السبت القادم، حيث سيجري الفريق تدريبه الأخير قبل اللقاء الذي سيُقام يوم الأحد القادم على ملعب سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.

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وكان المدير الفني لفريق أوراوا قد وصف مواجهة الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا بالمعركة الكاملة، مؤكدًا أنها أصعب كثيرًا من مواجهة أولسان الكوري الجنوبي في دور الـ16.

وأوضح أوتسوكي أنه وضع الخطط المناسبة لإيقاف أندريه كاريلو نجم الهلال وصاحب هدف مباراة الذهاب، بقوله " إنه مصدر قوتهم، سنتعامل معه بواقعية حتى إذا اضطررنا إلى التقليل من النشاط الهجومي لأوراوا في الناحية اليسرى، سنلعب بتوازن".

مضيفًا " الأمر مختلف عن مواجهة أولسان الكوري الجنوبي، نحتاج هدفين نظيفين في أرضنا، أعتقد أن نادي أوراوا بأكمله سيكون تحت الاختبار، أمامنا شيء أشبه بالمعركة الكاملة".

يُذكر أن أوراوا ريدز كان قد خطف لقب دوري أبطال آسيا حين التقى الفريقان في المباراة النهائية قبل عامين، إذ تعادل في الرياض وانتصر في سايتاما.