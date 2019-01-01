لوشيسكو: الهلال مستعد للأجواء الماطرة، وكنو جاهز للقاء

مدرب الهلال يتحدث عن المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا

أكد رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي جاهزية فريقه لكافة الظروف المحيطة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني غدًا الأحد في ملعب سايتاما 2002.

وأبدى المدرب الروماني سعادته بخوض نهائي البطولة القارية، مؤكدًا أنهم لعبوا شوطًا جيدًا في الرياض ويُنتظر أن يخوضوا الشوط الثاني من المباراة النهائية في اليابان يوم غدٍ الأحد.

مدرب أوراوا يعد بأداء مختلف عن الذهاب أمام الهلال ويأمل بمساعدة "الطقس"

مضيفًا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "انتهى الشوط الأول من النهائي وننتظر الثاني غدًا، لعبنا جيدًا في الذهاب وكنا نستحق دخول الإياب بفارق هدفين لكن الحكم ألغى هدفنا الثاني رغم صحته، سنلعب بقوة غدًا، نريد الفوز والتتويج بالبطولة".

وعن حالة الطقس المتوقع أن تكون باردة وماطرة، قال لوشيسكو "جاهزون للأجواء الماطرة، نحن نخوض مباراة نهائية حيث يجب أن نكون مستعدين لجميع ظروفها، المباراة صعبة جدًا لكن سنتغلب على كل تلك العقبات بالروح والحماس".

"أرضية الملعب ممتازة وفي حال تأثرت سلبًا بالأمطار فتلك مشكلة سيُعاني منها الفريقين وليس الهلال فقط".

تابع "نحن هنا للفوز، نعلم أن هذا النوع من المباريات صعب جدًا لكن لدينا طريقتنا التي اعتدنا اللعب بها، وبالتأكيد آسيا هي حلمنا جميعًا والذي سنسعى بكل قوة لتحويله لواقع".

وأتم لوشيسكو تصريحاته بالتأكيد على جاهزية محمد كنو للمباراة، قائلًا "كنو أحد أفضل اللاعبين السعوديين حاليًا وهو جاهز تمامًا للمباراة، قرار لعبه من عدمه يعود لي أنا. غدًا يوم مختلف وكل من يلعب عليه أن يبذل قصارى جهده لضمان الفوز باللقب".

يُذكر أن الهلال نجح في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويكفي الفريق الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل للتتويج باللقب الذي خسر مباراته النهائية عامي 2014 و2017.