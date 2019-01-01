لوشيسكو يُضاعف تدريبات الهلال وخربين يصل اليابان اليوم

المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا باتت على الأبواب

ضاعف رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودية الجرعات التدريبية ليوم أمس، سواء كمًا أو كيفًا، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب سايتاما 2002 يوم الأحد القادم.

واستمر تدريب الأمس في مدينة طوكيو اليابانية لنحو الساعتين بعدما كان يمتد لساعة واحدة في المعتاد، وقد قسم المدرب الروماني المران لثلاثة أجزاء، وطلب في البداية من مدرب اللياقة البدنية مضاعفة تدريبات الإحماء خشية تعرض اللاعبين لإصابات عضلية تأثرًا ببرودة الطقس، حيث بلغت درجات الحرارة خلال التدريب 11 درجة مئوية.

تحديد موعد قرعة المراحل المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين

وأجرى الفريق خلال الجزء الأول من المران تدريبات بدنية، فيما تضمن الجزء الثاني تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة، أما الجزء الثالث فكان مناورة تدريبية على جزء من الملعب طبق اللاعبون خلالها أفكار فنية من المتوقع أن تظهر في المباراة النهائية.

وشملت تلك الأفكار السرعة في الارتداد من الهجوم للدفاع لحظة استحواذ المنافس على الكرة، والسرعة في بناء الهجمات المرتدة والعمل على مباغتتة الخصم بالوصول لمرماه وإرباك حساباته.

ومن جانب آخر، يُتوقع أن يصل السوري عمر خربين إلى اليابان اليوم الأربعاء للانضمام لبقية زملائه اللاعبين، ويُعد المهاجم السوري الوحيد من قائمة الهلال المحلية الموجود خارج العاصمة اليابانية نظرًا لانشغاله بمباراة منتخب بلاده ضد الفلبين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، إذ اصطحب النادي جميع لاعبيه للمباراة النهائية حتى غير المقيدين منهم آسيويًا.

يُذكر أن الهلال نجح في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويكفي الفريق الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل للتتويج باللقب الذي خسر مباراته النهائية عامي 2014 و2017.