قرار صارم من أوراوا ريدز لمحاربة السوق السوداء قبل نهائي دوري أبطال آسيا

المدير الفني للإنتر يتحدث من قلب السعودية

قررت إدارة نادي أوراوا ريدز الياباني سحب جميع التذاكر المباعة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال وإعادة طرحها للبيع من جديد، ذلك بهدف محاربة السوق السوداء التي سيطرت على التذاكر وتُعيد بيعها بأرباح هائلة.

ويأتي هذا القرار بعد الإعلان يوم الخميس الماضي على نفاذ جميع التذاكر، لكن أوراوا ريدز قرر إلغاء تلك التذاكر وإعادة طرحها للبيع عبر الموقع الرسمي لبيع تذاكر المباريات في اليابان www.jleague.jp، مؤكدًا أنه سيكون الطريقة الوحيدة للحصول على التذكرة وأن التذاكر لن تباع في مقر النادي أو حول ملعب المباراة.

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وكشف النادي الياباني في بيان نشره أمس على موقعه الرسمي أن هذا القرار يأتي بهدف محاربة السوق السوداء وتدخلها في بيع التذاكر، إذ لوحظ قيام البعض بشراء أعداد كبيرة من التذاكر وطرحها للبيع عبر الإنترنت بقيمة أعلى كثيرًا من قيمتها الحقيقية مما تسبب بالضرر للجماهير.

وأطلق النادي تهديدًا باللغتين اليابانية والإنجليزية لمن يعيد بيع التذاكر بعد الحصول عليها باتخاذ التدابير اللازمة.

يُذكر أن الهلال نجح في الفوز على أوراوا ريدز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون رد أحرزه أندريه كاريلو على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان مجددًا في موقعة الإياب يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد نادي أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية، والذي يتسع لـ63.700 ألف متفرج خُصص منها 3 آلاف فقط لجمهور الهلال.