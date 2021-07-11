"الهلال أسقط شعار النصر التاريخي، والعالمي صفر في دوري أبطال آسيا"

اتهامات قوية للإعلام النصراوي

شن الناقد الرياضي السعودي بندر الرزيحان هجومًا كبيرًا على الإعلام النصراوي متهمًا إياه بالزج باسم الهلال في كل شيء، وكذلك بتضخيم الأحداث والإنجازات والشخصيات مما ضر بالنادي.

حلقة مساء اليوم الأحد من الحصاد الرياضي تناولت الإعلام الخاص بالأندية وتأثيره الإيجابي والسلبية عليها، وقد أجمع الحاضرون أن الإعلام المتعصب موجود وأن وجود الحياد به نادرًا.

الرزيحان خلال مداخلته في البرنامج أكد أن الإعلام الهلالي لا يُضخم من الإنجازات والشخصيات، بل يضع كل شيء في نصابه السليم، موضحًا أن ذلك سر قوة النادي وإنجازاته الكبيرة.

إذ قال "الإعلام النصراوي يتغنى منذ 20 عامًا بشعار "العالمية صعبة قوية" وجاء الهلال ونسف ذلك الشعار في 24 نوفمبر 2019 حين تُوج بدوري أبطال آسيا، النصر 0 في دوري أبطال آسيا ورغم ذلك لا يتحدث الإعلام النصراوي ولا يلعب دوره المؤثر في تلك النقطة بالاستفسار عن سر ذلك الفشل".

أضاف "الإعلام النصراوي انتقل بعد 24 نوفمبر إلى التغني بلقب الدوري الاستثنائي، هذا بجانب تضخيم رؤساء النادي ومنحهم ألقابًا كبيرة، مثل الشامخ وكحيلان وغيرهما، ونرى في الجانب الآخر الهلال .. الفريق حقق 6 بطولات عام 2000 والرئيس فهد بن نافل تُوج بـ4 ألقاب خلال عامين، ومع هذا لا نرى الإعلام الهلالي يُضخمه".

أتم "الإعلامي النصراوي لابد وأن يزج باسم الهلال في كل قصة وحدث حتى يتقرب به لجمهور النصر، يتحدثون عن استقالة رئيس القادسية يزجون باسم الهلال، يتحدثون عن خالد مسعد يُقحمون اسم سامي الجابر، مدى ما ابتعد بعض الإعلاميين النصراويين عن ذلك سيفيدون ويستفيدون".

بندر الرزيحان : النصر في دوري أبطال آسيا "صفر" ..و"العالمية صعبة قوية" تغيرت بعد ٢٤ نوفمبر. @banderalrezohan

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/kY7n65EG57 — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 11, 2021

يُذكر أن جمهور النصر كان يتغنى بشعار "العالمية صعبة قوية" كون الفريق لعب في كأس العالم للأندية عام 2000 ولم يلعب الهلال، لكن الزعيم أوقف ذلك حين تُوج بدوري أبطال آسيا 2019 ولعب في كأس العالم للأندية 2020".