الهلال وأبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الهلال ضد أبها في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020

أبها 0 × 2 الهلال

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شاهد الهدف الثاني للهلال

شاهد الهدف الأول للهلال

21’ هدوء فى مجريات المباراة وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

20’ تمريرة طولية فى إتجاه فانيفا ايما اندرياتسيما لكن تدخل عبدالله الحافظ وابعدها ببنجاح

18’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق أندرييه كارييلو لكنها مرت اعلى المرمي

17’ سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وتمريرات على حدود منطقة جزاء أبها

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول والتقدم اصبح للهلال بهدفين دون رد

وصف الهدف بعج سلسلة من التمريرات على حدود المنطقة تصل الكرة إلى جيوفينكو الذي مررها بكعب القدم إلى جوميس داخل يسار المنطقة ليسددها الفرنسي تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

الأسددددددددد قوووووووول ⚽️⚽️💙💙🤩🤩 pic.twitter.com/tN7OjdBys8 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2020

13’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لصالح الهلال عن طريق جوميس 12’ تسديدة قوية من بافيتيمبي جوميس من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم 10’ الهدف جاء بعد ركنية للهلال تنفذ بعرضية من سيباستيان جيوفيتكو على القائم القريب تلقاها أندري كاريلو برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح قوووووووووووووول.. الثعبان كاريلووو🤩🤩💙💙👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/I4TYfVpudL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 31, 2020 9’ جوووووووووووووول لصالح فريق الهلال عن طريق أندري كارييلو 7’ تسديدة من كاريلو من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى ابعدها الحارس ببراعة 5’ تمريرات بين أقدام لاعبي الهلال فى منتصف الميدان 4’ تسديدة قوية من جيوفينكو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 3’ ضغط قوي من فريق الهلال على دفاعات أبها 1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة يستعد أبها بكل قوة لمواجهة الهلال، ولم ينجح في الفوز على نادي الفيصلي الذى يسبقه بنقطة في ترتيب جدول الدوري، وذلك ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين، وبالتأكيد سيسعى للفوز لرفع رصيدة من النقاط، حيث أنه حقق نتائج جيدة هذا الموسم واستطاع الحصول على 23 نقطة حتى الأن. يحتاج الموج الأزرق لحصد الثلاث نقاط من مباراته مع نادي أبها صاحب المركز الثامن ليستكمل مشواره فى المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن فقدها لصالح نادى النصر بفارق نقطة واحدة فقط بعد أن تعادل زعيم أسيا سلبياً مع الشباب في الوقت الذى فاز فيه العالمي على الاتفاق الجولة الماضية من الدوري

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد أبها في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./