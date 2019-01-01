الهلال يبدأ رحلة استعادة لقب الدوري بالفوز على أبها برباعية

الهلال يحول تأخره لانتصار على أبها

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم أندرياستيما بالهدف الأول لفريق أبها في مرمى الهلال، بالدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد جملة رائعة، ليسددها في المرمى.

هدف رائع سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، بالدقيقة 39، ليتعادل به لفريق الهلال، بعدما استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وقام بتصويبها في المرمى.

وسجل بافيتيمبي جوميس الهدف الثاني للهلال، بعد عرضية أرضية رائعة من ياسر الشهراني، وضعها الفرنسي في الشباك، ليقلب الطاولة للهلال بالدقيقة 44.

أبها أضاف هدف التعادل في الدقيقة 47 من زمن المباراة، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل.

الهدف الثالث للهلال سجله الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 63، وذلك عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها بشكل رائع في مرمى أبها.

وسجل سعد بقير الهدف الثاني لفريق أبها، عن طريق ركلة جزاء حصل عليها فريقه تمكن من تسجيلها في الدقيقة 81.

السوري عمر خربين تمكن من تسجيل الهدف الرابع لفريق نادي الهلال، وذلك عن طريق رأسية رائعة بالدقيقة 85.

الهلال يحتل وصافة الدوري بعد فوزه على أبها بثلاثة أهداف لهدف، بينما تجمد رصيد أبها بدون نقاط في المركز الخامس عشر "قبل الأخير".