"الهلالي يقع في الفخ ويقزم ناديه .. اتركوهم للظلام"

رسالة مهمة لجماهير الهلال

يرى الإعلامي الرياضي فارس الروضان، أن جماهير الهلال تنساق وراء مناقشة بعض المواضيع التي تخص الأندية غير المنافسة للزعيم، مشيرًا إلى أن هذه المقارنات مدروسة.

وتوج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه، بعد التفوق على الشباب والاتحاد في سباق الدوري الموسم الماضي، ويعزز من صدارته لقائمة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

الروضان كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يتحدث خلالها على مقارنات الأندية مع نادي الهلال، حيث وجه رسالة إلى جماهير الزعيم.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "لازال الهلالي يقع في الفخ ويناقش مواضيع تخص أندية غير منافسه لهلاله، ولازال الهلالي ينجر للمقارنات المردوسة".

الإعلامي الرياضي تابع: "ولازال يطقطق على أندية ليست في مكانته ولا حتى بالقرب منه، إقحام اسم الهلال معهم تقزيم للزعيم ووضع من لا يستحق في دائرة الضوء، اتركوهم للظلام".

جاء ذلك بعدما أثار بعض الصحفيين الرياضيين الجدل خلال الأيام الماضية، بسبب آرائهم المثيرة بشأن المقارنات بين الهلال وباقي الأندية السعودية.