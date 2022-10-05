الهريفي محملًا جارسيا مسؤولية تراجع أبو بكر: كان شايل النصر من قبل!

الكاميروني لم يسجل إلا هدف وحيد مع النصر خلال خمس جولات من دوري روشن السعودي

حمّل فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر الأسبق، الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق، مسؤولية تراجع مستوى الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم العالمي، خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أنه كان يقود الفريق بأكمله في عهد المدرب السابق ميجيل أنخيل روسو.

أبو بكر .. هدف وحيد في خمس مباريات

الكاميرون لم يحرز في الموسم الجاري سوى هدف وحيد، في خمس مباريات خاضها العالمي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

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Shahid Shahid

ما يقدمه أبو بكر عرضه لحملة شرسة من هجوم الجماهير، خاصةً في ظل تألق زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

هذه الانتقادات تصاحب فينسنت من الموسم الماضي، إذ أنه وقتها أيضًا خلال 27 مباراة، أحرز تسعة أهداف فقط وصنع أربعة، على عكس تألقه مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، الذي توج به هدافًا للبطولة.

لماذا يحمل الهريفي جارسيا المسؤولية؟

نجم العالمي الأسبق يرى أن جارسيا يوظف أبو بكر بطريقة خاطئة في الملعب، وأن الكاميروني لا يصلح للعب كرقم 9.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التوظيف خطأ .. و لا يصلح 9 صريح هو لاعب مجتهد لياقي حركي يحتاج يدخل رتم الفريق ولا يغيب عن لمس الكرة".

وأضاف: "تذكروا ايام روسو و8 مباريات فوز كيف كان شايل الفريق عندما لعبنا باللامركزية في الثلث الهجومي .. اما 9 صريح لن يفيد نفسه ولا المجموعة".

يذكر أن النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن بعشر نقاط فقط من خمس مباريات، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الشباب صاحب العلامة الكاملة.

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