الهرقال: منتخب مصر المرشح الوحيد للتتويج بكأس أمم إفريقيا

مهاجم منتخب تونس السابق يرى أن مصر هي المرشح الوحيد للتتويج باللقب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى عبد الحميد الهرقال، مهاجم المنتخب التونسي السابق، أن منتخب مصر هو المرشح الوحيد للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

تقام بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 24 لاعبًا.

الهرقال قال خلال تصريحات لصحيفة "الشروق" التونسية: "مصر هو المنتخب الأوفر حظًا للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، لأنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره".

قمنا بالبحث عن كلمة أسطورة في معجم اللغة العربية📔



فوجدنا أن الشخص الذي يقوم بأشياء خارقة وهذا ينطبق على محمد صلاح لابد أن يطلق عليه أسطورة👊



(📸: @MoSalah ) pic.twitter.com/dligJMzJjk — جول مصر (@goaleg) June 17, 2019

مهاجم تونس السابق تابع: "رغم وجود منتخبات قوية يمكنها الوصول للمربع الذهبي مثل السنغال والكاميرون وتونس ونيجيريا والمغرب، إلا مصر هي الأقرب للتتويج".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

منتخب تونس يقع في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا.