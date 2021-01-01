الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وأصغر من أحرز “هاتريك” في دوري الأبطال.. أرقام أسطورية من مسيرة روني

مسيرة حافلة بالنجاحات..

أشهر واين روني نبأ اعتزاله لممارسة كرة القدم من أجل التفرغ لتدريب فريق ديربي كاونتي بالآونة المقبلة، بعد مسيرة طويلة من العطاء كان أغلبها مع مانشستر يونايتد، شهدت إنجازات أقل ما توصف بالتاريخية إلى جانب أرقام قياسية فردية من طراز رفيع لا يُمكن أن يُطلق عليها سوى "أسطورية" بكل المقاييس.

سواءً على المستوى المحلي أو الدولي، وسواءً داخل إنجلترا أو داخلها، تمكن "الجولدن بوي" من تسطير اسمه بحروف من ذهب، تمامًا كالاسم الذي أُطلق عليه بعد تألقه اللافت للنظر في بداية مسيرته، وفي هذا التقرير من جول نستعرض وإياكم أرقام من المسيرة الأسطورية لروني.

مسيرة واين روني مع الأندية المختلفة بالأرقام

لقد خاض روني خلال مسيرته 763 مباراة أحرز خلالهم 313 هدفًا مع أربعة فرق مختلفة بعد أن بدأ مسيرته بقميص إيفرتون ثم انضم إلى مانشستر يونايتد وهناك بات الهداف التاريخي للشياطين الحمر، قبل أن يعود مجددًا في 2017 إلى إيفرتون ومنه ينتقل إلى الولايات المتحدة لفريق دي سي يونايتد، ثم يعود إلى إنجلترا من بوابة ديربي كاونتي، وهناك يشهر اعتزاله أخيرًا.

الفريق المواسم المباريات الأهداف إيفرتون 2002-2004 77 17 مانشستر يونايتد 2004-2017 559 253 إيفرتون 2017-2018 40 11 دي سي يونايتد 2018-2020 52 25 ديربي كاونتي 2020 35 7 الإجمالي 2004-2020 763 313

أصغر مُسجِل في تاريخ الدوري الإنجليزي

ظهر روني للمرة الأولى بقميص إيفرتون في الدوري الإنجليزي بأغسطس عام 2002، في مباراة كانت أمام توتنهام، وشارك كأساسي فيها وصنع هدفًا لزميله مارك بيمبريدج في الشوط الأول.

المزيد من الفرق

الهدف الأول الذي أحرزه روني كان في شباك آرسنال بشهر أكتوبر من العام ذاته، وكان ذلك في شباك آرسنال، بمباراة فاز بها الجانرز بهدفين لهدف وواصلوا بذلك سلسلة اللا هزيمة التاريخية لهم.

في ذلك الوقت، كان روني هو أصغر لاعب على الإطلاق يُسجل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط وكسر بذلك رقم مايكل أوين لعام 1997.

بعد ذلك، كسر جيمس ميلنر وجيمس فوجان رقم روني التاريخي كأصغر من يُسجلا في البريميرليج، لكن يظل أسطورة المانيو قد حقق رقمًا فذًا في عمره بكل المقاييس.

اللاعب التاريخ الأعوام الأيام جيمس فوجان - إيفرتون 10\04\2005 16 عامًا 270 يومًا جيمس ميلنر - ليدز يونايتد 26\02\2002 16 عامًا 356 يومًا واين روني - إيفرتون 19\10\2002 16 عامًا 360 يومًا سيسك فابريجاس - آرسنال 25\08\2004 17 عامًا 113 يومًا مايكل أوين - ليفربول 06\05\1997 17 عامًا 143 يومًا

تأثير رغم الصغر

وصل واين روني إلى المباراة رقم 100 له في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما لم يكن قد أتمم عامه العشرين بعد، ليكون بذلك أصغر مراهق في تاريخ البريميرليج على الإطلاق.

هذا إلى جانب أن عدد الأهداف التي أحرزها وهو في سن مراهقته كان كبيرًا للغاية، فكان ثالث أكثر المراهقين تسجيلًا في تاريخ البطولة الإنجليزية، فقط تفوق عليه مايكل أوين وروبي فاولر.

المشاركات

مراهقو الدوري الإنجليزي المباريات واين روني 105 سيسك فابريجاس 104 جيمس ميلنر 92 جاريث باري 87 مايكل أوين 71

الأهداف

مراهقو الدوري الإنجليزي الأهداف مايكل أوين 40 روبي فاولر 35 واين روني 30 نيكولاس أنيلكا 19 آلان سميث 17

رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

بعد أن انضم إلى مانشستر يونايتد وهو في الثامنة عشر من عمره، أحرز روني هاتريك في أول مباراة له ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال فوز المانيو على فنربخشه التركي بستة أهداف مقابل هدفين.

هكذا، أصبح روني هو أصغر لاعب يُسجل هاتريك في دوري الأبطال والخامس في أي بطولة أوروبية بشكلٍ عام، والأول ممن يحملون الجنسية البريطانية، كما أنه من تسعة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل هاتريك في أول مشاركة لهم بذات الأذنين.

أرقام تاريخية مع مانشستر يونايتد

على مدار 15 عامًا مع مانشستر يونايتد، سجل روني على الأقل عشرة أهداف في الموسم الواحد باستثناء موسمه الأخير، الذي سجل خلاله 8 أهداف فقط بعد اعتماد جوزيه مورينيو عليه آنذاك في منتصف الملعب لا في خط الهجوم كالعادة.

عمومًا، استطاع روني أن يكسر رقم السير بوبي تشارلتون التاريخي في عدد الأهداف المسجلة لمانشستر يونايتد على كل الأصعدة (249 هدفًا)، بعدما سجل الهدف رقم 250 له بصورة أكثر من رائعة من ركلة حرة في شباك ستوك سيتي.

الموسمان الأفضل على الإطلاق من الناحية الرقمية للفتى الذهبي كانا موسمي 2009-10 و 2011-12، عندما سجل خلالهما 34 هدفًا في كل البطولات.

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مسيرة روني مع مانشستر يونايتد بالأرقام

الموسم عدد المباريات عدد الأهداف 2004-2005 43 17 2005-2006 48 19 2006-2007 55 23 2007-2008 43 18 2008-2009 49 20 2009-2010 44 34 2010-2011 40 16 2011-2012 43 34 2012-2013 37 16 2013-2014 40 19 2014-2015 37 14 2015-2016 41 15 2016-2017 39 8

الهدافون التاريخيون لمانشستر يونايتد

اللاعب الأهداف واين روني 253 بوبي تشارلتون 249 دينيس لاو 237 جاك رولي 211 جورج بيست 179

أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي

يُصنف روني من الناحية الرقمية باعتباره أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه من ثلاثة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل وصناعة أكثر من 100 هدف في مسيرتهم.

سجل روني على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز 208 هدفًا، ليكون ثاني الهدافيين التاريخيين خلف آلان شيرار الذي سجل 260 هدفًا، كما صنع 103 هدفًا، ليكون الثالث بعد زميله ريان جيجز (162) وسيسك فابريجاس (111).

أعظم اللاعبين في الدوري الإنجليزي رقميًا

اللاعب الأهداف التمريرات الحاسمة الإجمالي آلان شيرار 260 64 324 واين روني 208 103 311 فرانك لامبارد 177 102 279 ريان جيجز 109 162 271 أندرو كول 187 73 260

ورغم أن الهاتريك الأول في مسيرته بالبريميرليج أتى متأخرًا بعض الشيء، وتحديدًا في المباراة رقم 139 له، إلا أنه سجل إجمالًا 7 مرات، ليكون داخل قائمة تحتوي على 7 أسماء فقط تمكنت من تحقيق الرقم ذاته أو أكثر.

اللاعب عدد مرات الهاتريك سيرخيو أجويرو 12 آلان شيرار 11 روبي فاولر 9 تيري هنري 8 هاري كين 8 مايكل أوين 7 واين روني 7

أمريكا والدرجة الأولى

في الولايات المتحدة الأمريكية، واصل روني تألقه، حيث شارك في 36 هدفًا لفريقه دي سي يونايتد رغم تقدمه في العمر، فسجل 23 وصنع 13 آخرين، ليأتي كرابع أكثر المساهمين في الأهداف بعد كارلوس فيلا وزلاتان إبراهيموفيتش وجوزيف مارتينيز في العامين الذين قضاهما في بلاد العم سام.

حتى عند العودة إلى ديربي كاونتي، كان روني بمثابة الهداف الثالث للفريق منذ وصوله في مطلع يناير وحتى التوقف في نوفمبر، حيث شارك 35 مباراة وسجل 7 أهداف.

مسيرة دولية كبيرة

في مشاركته الأولى بقميص منتخب إنجلترا، أصبح واين روني عام 2003 هو أصغر لاعب في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة بعمر 17 عامًا و111 يومًا، كاسرًا الرقم القياسي المسجل باسم جيمس برينسيب والذي يعود إلى سنة 1879.

فيما بعد، كسر تيو والكوت هذا الرقم، عندما شارك مع منتخب إنجلترا وهو في سن 17 عامًا و75 يومًا عام 2006 أمام منتخب المجر.

روني هو الهداف التاريخي أيضًا لمنتخب إنجلترا بتسجيله 53 هدفًا متفوقًا على السير بوبي تشارلتون صاحب الـ49 هدفًا، إلى جانب أنه ثاني أكثر اللاعبين الإنجليز مشاركة مع منتخب بلاده بـ120 مباراة.