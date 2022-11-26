"الهداف التاريخي لفرنسا؟ جيرو محظوظ بغياب بنزيما"

هل تتفق؟

انتقد نجم ليفربول السابق جرايم سونيس الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب فرنسا رغم معادلة الأخير لرقم تييري هنري كهداف تاريخي للديوك.

جيرو سجل هدفين في لقاء الدنمارك ليصل إلى 51 هدفًا دوليًا ويصبح على بعد هدف وحيد للانفراد بصدارة هدافين المنتخب الفرنسي

وقال سونيس في تصريحات لقناة ITV:" لست من أكبر المعجبين بجيرو، كأس العالم الماضي فازت بلاده باللقب ولم يسدد أي كرة على المرمى، لا يمكن أن يقارن بتييري هنري في نفس الجملة".

وواصل:" سجله الكبير للأهداف جاء فقط بسبب غياب كريم بنزيما عن المنتخب لسنوات بسبب المشاكل التي تورط بها، والآن يغيب حامل الكرة الذهبية عن كأس العالم للإصابة، إنّه في مستوٍ مختلف تمامًا".

ونجحت فرنسا بالفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف، لتكون أول العابرين للدور ثمن النهائي بكأس العالم 2022، وتزيد من آمال جيرو في رفع سجله التهديفي والتفرد بلقب هداف فرنسا.