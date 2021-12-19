"الهجوم على جارديم سيجعل لاعبي الهلال يواصلون الكسل والبرود والتعالي"

يرى الإعلامي عيسى الروقي، أن مهاجم المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، وتحميله كل المسؤولية في مستوى الفريق، سيمنح فرصة للاعبين لمواصلة مستواهم غير المقنع.

الهلال يعاني خلال الفترة الحالية من سوء المستوى والنتائج، آخرها كان الخسارة في ديربي الرياض على يد النصر بهدفين دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما عصر الخميس الماضي.

الروقي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها على أن عدم محاسبة اللاعبين قد يكون ضحيتها الخروج من بطولة كأس الملك.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وضعنا كل الخطأ جارديم، نحن هنا منحنا اللاعبين فرصة أخرى لمواصلة الكسل والبرود والتعالي بدون محاسبة، وهذه الفرصة قد يكون ضحيتها الخروج من كأس الملك".

الإعلامي الرياضي شدد على أن اللاعبين هم من يتحملون الجانب الأكبر في هذا المستوى، حيث قال: "اللاعبين يتحملون الجانب الأكبر ويضيعون الفرص السهلة".

وضعنا كل الخطأ جارديم

نحن هنا منحنا اللاعبين فرصة أخرى لمواصلة الكسل والبرود والتعالي بدون محاسبة وهذة الفرصة قد يكون ضحيتها الخروج من كأس الملك



اللاعبين يتحملون الجانب الأكبر

ويضيعون الفرص السهلة — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) December 18, 2021

وفشل الهلال في تحقيق أي انتصار منذ أن توج ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعادل أمام أبها بهدف لمثله، ثم تعادل سلبيًا أمام الفيحاء، وأخيرًا تعرض للهزيمة على يد النصر في ديربي الرياض.

"حمد الله كان لا يعرفه أحد قبل انضمامه للنصر"

ويستعد الهلال لمواجهة الرائد غدًا الإثنين، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي المواجهة التي يسعى فيها لاعبي الهلال لمصالحة جماهيرهم الغاضبة.