الهتاف لأبو تريكة يستمر – وهذه المرة من الجماهير التونسية

أبو تريكة الغائب الحاضر في كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

هتفت الجماهير التونسية، المتواجدة في ملعب السويس، للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة في مباراة نسور قرطاج مع أنجولا.

ويلعب المنتخب التونسي أمام نظيره الأنجولي، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية، على ملعب السويس.

وفي الدقيقة 22 من الشوط الأول، هتفت الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة إلى أسطورة كرة القدم المصرية، كما يحدث في مباريات البطولة منذ انطلاقها.

وتشير نتيجة المباراة إلى تقدم نسور قرطاج بهدف نظيف، سجله يوسف المساكني في الدقيقة 33 من علامة الجزاء.

"لقد صرخت في عروقنا الدماء.. نموت نموت ويحيا الوطن" 🎶



الجماهير التونسية تردد النشيد الوطني في مدرجات ملعب السويس 🇹🇳🙌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/NNB35FoCDh — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

الجدير بالذكر أن المجموعة الخامسة، تضم كلاً من تونس وأنجولا، بالإضافة إلى مالي وموريتانيا التي تسجل ظهورها الأول في البطولة.