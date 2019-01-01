الهاني سليمان: الاجتهاد سيساعدنا امام الهلال ولن نتأثر بالجمهور

حارس مرمى الاتحاد السكندري يؤكد جاهزية فريقه لمباراة الهلال السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري أن الاجتهاد هو من يحسم مباريات كرة القدم فقط، وليس قوة الفريق فحسب، وذلك قبل مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في البطولة العربية.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً، على نظيره الهلال يوم غد السبت في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب جامعة الملك سعود.

🗓️ منذ تعيين سولاري مدربًا لريال مدريد أكتوبر الماضي:



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🏟️ 26 مباراة

💪 فوز: 20

🤝 تعادل: 2

👎 خسارة: 4

📊 نسبة الانتصار: 77% pic.twitter.com/VRW0wZx8XD — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

وقال حارس مرمى زعيم الثغر في تصريحات صحفية: "الهلال فريق كبير، ويمتلك لاعبين رائعين، ولكن الاجتهاد هو من سيصنع الفارق في مباراة الغد".

وتابع: "لن نتأثر بالجمهور، بالعكس سيكون هذا دافعاً لنا من أجل التألق في اللقاء، نحن نحب اللعب وسط الجمهور هذا يضيف أجواء رائعة إلى المباراة".

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ومن المنتظر ان تقام مباراة الإياب، بين سيد البلد وزعين الثغر يوم الإثنين 25 فبراير الجاري، على استاد الإسكندرية.