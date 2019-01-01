الهاجري يكشف كواليس التعاقد مع جاريدو لتدريب العين

العين يتعاقد مع جاريدو خلفًا لزوران ماميتش

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث غانم الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي، عن تعيين كارلوس جاريدو مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لزوران ماميتش الذي رحل مؤخرًا.

وكان زوران ماميتش قد رحل مؤخرًا عن تدريب العين ليتولى الإدارة الفنية للهلال السعودي، حيث حقق الفوز في المباراتين الذي تولى إدارتهم.

وقال الهاجري في تصريحات عبر الموقع الرسمي للعين: "أتوجه بالشكر للجنة الفنية للاحتراف في الجهد المبذول للتعاقد واختيار المدرب المناسب للفريق وسط 25 سيرة ذاتية مختلفة".

وأضاف: "وتم توجيه اللجنة الفنية بالتواصل مباشرة مع الشخصيات المناسبة لتولي العين في الفترة المقبلة، من حيث أسلوب الفريق والشخصية القيادية في الملعب وعمر المدرب وتاريخه وخبراته".

وتابع الهاجري: "اللجنة الفنية وجدت في جاريدو الشخص المناسب لتدريب العين في الفترة المقبلة، يمتلك شخصية قوية ولديه تاريخ جيد بعد أن حقق الكثير من الإنجازات مع الأهلي المصري والرجاء المغربي".

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وكان ماميتش قد أكد منذ أيام أن هناك خلافات حدثت مع مسئولي العين على رأسها رحيل بعض اللاعبين من قوام الفريق الأساسي على رأسهم حسين الشحات.