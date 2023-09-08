النيران فتحت من كل جانب.. اتهامان جديدان لأنتوني بالاعتداء الجنسي!

لا يمكن وصف حالة البرازيلي في الوقت الراهن..

يبدو أن الملفات السلبية المتعلقة بالبرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد قد فتحت للتو على مصراعيها، فبعد الاتهامات التي تلقاها بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة جابرييلا كافالين، ها هي الأمور تزداد سوءًا.

فقد ادعت امرأتان وجود حادثي اعتداء حيالهما من قبل أنتوني، كل منهما في ظروف مختلفة عن الأخرى.

الأولى تدعى رايسا دي فريتاس وهي طالبة جامعية برازيلية أشارت إلى تعرضها للاعتداء من قبل أنتوني والزوجة السابقة للبرازيلي دودو، وتدعى مالو أوهانا، أثناء وجودهم جميعًا في ملهى ليلي بساو باولو.

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وأشارت دي فريتاس إلى أنها اضطرت للبقاء تحت ملاحظة طبية بسبب توابع الحادث، ما يفتح النار أكثر على أنتوني.

ليس هذا فحسب، إنجريد لانا، المحاسبة البنكية البالغة من العمر 33 عامًا أشارت هي الأخرى إلى تعرضها للاعتداء من قبل أنتوني في أكتوبر 2022.

وأفصحت لانا في تصريحات لشبكة "ريكورد" البرازيلية: "لقد حاول ممارسة الجنس معي، لم أتقبل ذلك، فرطم رأسي بالحائط!".