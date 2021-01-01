النيران الصديقة تطيح بآرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثامبتون

المدفعجية يفشلون في الحفاظ على لقبهم

نجح فريق ساوثامبتون، في الإطاحة بضيفه آرسنال من المرحلة الرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد التفوق على الفريق اللندني بهدف دون رد، بالمواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب القديسين.

آرسنال دخل اللقاء طامحًا في مواصلة النتائج الإيجابية على المستوى المحلي، وللاستمرار في رحلة الدفاع عن لقبه باعتباره الفائز بالنسخة الماضية من البطولة.

المدرب ميكيل أرتيتا أجرى العديد من التغييرات بصفوف فريقه، كان أبرزها اللعب بسيدريك سواريس كظهير أيسر وعودة جابرييل مرة أخرى لخط الدفاع.

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وفي الوسط ظهر المصري محمد النني بجوار جرانيت جاكا، وأمامهما البرازيلي ويليان، وبالهجوم إيدي نكيتيا ونيكولاس بيبي وجابرييل مارتينيلي.

البداية كانت متواضعة لآرسنال، حيث كان أصحاب الأرض هم الأفضل من ناحية الاستحواذ والخطورة على المرمى.

ضغط ساوثامبتون تسبب في حالة ارتباك لدى آرسنال، ليسجل جابرييل الهدف الأول لساوثامبتون بالخطأ في مرماه من عرضية لكايل بيترز.

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أرتيتا حاول التدخل في الشوط الثاني ببعض التغييرات، بدخول توماس بارتي وألكسندر لاكازيت وبوكايو ساكا بدلًا من النني ومارتينيلي وهيكتور بيليرين، لكن الوضع استمر كما هو عليه حتى صافرة النهاية.

وتأتي هذه النتيجة ليخرج آرسنال من كأس الاتحاد، ويتوقف رصيده من البطولات في تاريخ المسابقة عند الرقم 14.

ومن المقرر أن يلتقي المدفعجية في مباراة أخرى ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأخير، في إطار الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي.