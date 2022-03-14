النيابة العامة توضح الأسباب وراء انتحار حارس الأهلي

كشفت النيابة العامة المصرية ملابسات وفاة زياد إيهاب؛ حارس مرمى الأهلي المصري مواليد 2003، الذي فارق الحياة أمس الأحد، بشكل مفاجئ.

الأهلي اكتفى في بيان الإعلان عن الوفاة، بالإشادة بأخلاق الحارس الراحل، وبمهارته الفنية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حوله أو حول وفاته.

لكن النيابة العامة، أصدرت بيانًا رسميًا، أوضحت خلاله أن زياد انتحر بعد مروره بضائقة نفسية، على إثر رفض والده زواجه من إحدى الفتيات.

وجاء نص بيان النيابة كالتالي:

ورد إلى النيابة بلاغ اليوم بدخول المتوفي إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، كما سألت النيابة العامة والدي المتوفي وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفي بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة، وقد قررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفي إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولًا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يذكر أن زياد إيهاب لم يكن الحارس الأساسي للأهلي مواليد 2003 في الموسم الجاري، لكنه شارك أساسيًا في آخر مباراتين للفريق، مع ظهوره على فترات في الموسم الماضي.

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