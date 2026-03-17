بدأت القصة في عام ٢٠١٩.. فازت كندا على المنتخب الأمريكي للمرة الأولى منذ ٣٤ عامًا، وبدلًا من قيادة الفريق في الاحتفال، عرض المدرب آنذاك جون هيردمان على لاعبي المنتخب الكندي سلسلةً من "التضحيات" من جانبهم. أولًا، كان جوناثان ديفيد يطارد مايكل برادلي بينما كان يحاول فرض سيطرته على المباراة، ثم، كان رد فعل دكة البدلاء الكندية على خطأٍ عنيف.

جادل هيردمان حينها بأن هذه اللحظات - هذا النوع من العزيمة - هو ما سيقود كندا إلى أول كأس عالم لها منذ عام ١٩٨٦.

في ذلك الوقت، كانوا المرشحين الأوفر حظًا للفوز. كانت جامايكا تعاني من تراجع في الأداء، بينما كانت كندا تتصدر تصفيات الكونكاكاف.

تلك المباراة جعلت ما بدا حتميًا حقيقة واقعة. ومع ذلك، كان عليهم الفوز. وفي ثلوج تورنتو، احتفل مشجعو المنتخب الكندي بحماس شديد.

بالطبع، كان هذا هو الهدف من جميع فيديوهات هيردمان، لم يكن هناك فوز حقيقي حتى تأهل منتخب بلاده لكأس العالم.

هيردمان، الذي كان يعارض بشدة إعلان أي نوع من النصر طوال فترة تدريبه، أطلق العنان لمشاعره أخيرًا في مقابلة بعد المباراة:

وقال بعد صافرة النهاية: "أعتقد أنه إذا تكاتفنا جميعًا- فهذا هو الوقت المناسب للجميع لدعم كرة القدم والتوحد. لأننا قادرون على أن نكون قوة عظمى. وقد حان الوقت".

تبقى تلك المباراة، التي أُقيمت في 27 مارس/أذار 2022، بلا شك، الأشهر في تاريخ المنتخب الكندي. صحيح أنهم شاركوا في كأس العالم المصغر من قبل، لكن عام 1986 كان بمثابة حقبة تاريخية بالنسبة لكرة القدم الحديثة.

لقد كانت تلك لحظة فارقة، اليوم الذي عاد فيه "الحمر" (Les Rouges) إلى مصاف الدول الكروية. ومنذ ذلك الحين، لم ينظروا إلى الوراء.





إخفاقات عام 1986 — وسنوات الألم التي تلت ذلك





كان من المفترض ألا تتأهل كندا في عام 1986.. إذا كان عام 2022 إنجازًا، فإن عام 1986 كان معجزة. لم يكن جميع لاعبي ذلك الفريق محترفين في كرة القدم، ومن كان منهم كذلك كان قادمًا من دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم (NASL) - وهو دوري توقف نشاطه عام ١٩٨٥.

تأهلت دولتان فقط من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF) لكأس العالم آنذاك، ومع تأهل المكسيك بصفتها الدولة المضيفة، تُركت كندا لتتنافس مع بقية دول المنطقة.

لم يكن المنتخب الأمريكي لكرة القدم (USMNT) قوة إقليمية بارزة بعد، تأهلت كندا بسهولة من الدور الأول، ثم وجدت نفسها في دور المجموعات مع هندوراس وكوستاريكا - وهما دولتان تتمتعان بثقافة كروية راسخة.

انتزعت كندا نقطة ثمينة في كوستاريكا، ثم حققت فوزًا ثمينًا بنتيجة ١-٠ في هندوراس، بفضل هدف سجله عامل غاز بدوام كامل.

وبهذا، تأهلت كندا إلى نهائيات كأس العالم على أرضها أمام هندوراس، حيث كان الفوز شرطًا أساسيًا للتأهل. امتلأت مدرجات ملعب مؤقت يتسع لـ ١٣ ألف متفرج في سانت جونز، نيوفاوندلاند، وحققت كندا فوزًا صعبًا بنتيجة ٢-١ لتضمن بذلك تأهلها الأول لكأس العالم.

كان ذلك الفريق، حتى مع وجود نواة من اللاعبين المخضرمين في دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم (NASL) وعدد قليل من اللاعبين الذين أبدوا أداءً مميزًا في أولمبياد 1984، يفتقر بشدة إلى الخبرة.

في الحقيقة، واجهوا صعوبة حتى في جدولة مباريات ودية، وكما يتذكر المدرب توني ويترز: "لذا، شكلنا فريقًا مؤقتًا، وكنا نحقق نتائج جيدة في أي مكان يدفع لنا مقابل المشاركة ودفع رواتبنا عند الوصول. فقمنا بجولة في شمال إفريقيا، وذهبنا إلى آسيا أيضًا. كنا نستغل أي فرصة لخوض مباراة تدرّ علينا دخلًا لنوزع بعضًا من هذا المال على اللاعبين."

توقع المراهنون أن فرص كندا ضئيلة حتى في هز الشباك، وقد صدقت توقعاتهم. خرج المنتخب الكندي من دور المجموعات دون تسجيل أي هدف.

ومن المفترض أن تنطلق معظم المنتخبات من هذه النقطة، حيث يُلهم الجيل القديم الجيل الجديد لتحقيق إنجاز أفضل. لكن كندا، بدلاً من ذلك، تراجعت. فشلت في التأهل عام 1990 بعد خسارتها ذهاباً وإياباً أمام جواتيمالا.

وكانت مشاركتا 1994 و1998 فاشلتين بالمثل، بينما لم يكن الفوز غير المتوقع بكأس الكونكاكاف الذهبية عام 2000 سوى أمل زائف.





هيردمان والحلم





ثم، في أواخر العقد الثاني من الألفية الحالية، تغير الوضع. حدث ذلك مع تعيين مدرب بارز. كان أوكتافيو زامبرانو قد حقق أداءً جيداً في كأس الكونكاكاف الذهبية 2017، حيث قاد المنتخب لتجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2009.

ولكن عندما أصبح هيردمان متاحاً، سارع الاتحاد الكندي لكرة القدم إلى التعاقد معه. حقق المدرب المرموق نجاحًا باهرًا مع منتخب السيدات، وحوّله إلى قوة ضاربة على الساحة العالمية.

وارتبط اسم الإنجليزي آنذاك بالعديد من المناصب القيادية، ولا سيما تدريب منتخب إنجلترا للسيدات، الذي كان يضمّ جيلًا واعدًا من اللاعبات.

لكن الاتحاد الكندي لكرة القدم كان حريصًا على الإبقاء على هيردمان في بلاده، فعيّنه مدربًا للمنتخب الوطني للرجال في يناير 2018 بعقد ضخم يمتد لثماني سنوات.

كانت مهمته واضحة: إعادة بناء كرة القدم الكندية. وكانت مهمة شاقة. فقد كان منتخب السيدات يمتلك المواهب، لكنه كان يعاني من مشاكل جمّة.

لكن هيردمان سبق له أن أعاد بناء منتخب السيدات. أما منتخب الرجال، فكان بحاجة لمهمة إنقاذ أخرى. وقد أنجزها ببراعة. فقد صرّح، في غضون عام من توليه المنصب، أن كندا ستشارك في كأس العالم 2022.

سخر الكثيرون، بمن فيهم مشجعو المنتخب الأمريكي، متسائلين: "هل يعقل أن يكون هذا الرجل جادًا؟".

ومع ذلك، بدأت النتائج تظهر. وعندما اتضح أن كندا ستستضيف كأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، أصبح الحلم أكثر واقعية.

ومما ساعد أيضاً أن كندا كانت تمتلك فريقاً قوياً، بقيادة نجم بايرن ميونخ الشاب ألفونسو ديفيز، وبخبرة كبيرة تحيط به. كما كان هيردمان مدرباً بارعاً، قادراً على تحفيز الفريق.

قال اللاعب لوكاس كافاليني بعد فوز في عام 2019: "أعتقد أنه يلقي خطاباً تحفيزياً في كل دقيقة من اليوم. لهذا السبب نحن هنا. لهذا السبب نقوم بأشياء مهمة."





الوصول إلى هناك





في النهاية، بدا التأهل سهلاً للغاية. بنى هيردمان فريقاً قوياً حول ديفيز، ومنح دقائق لعب حقيقية للمهاجم الشاب جوناثان ديفيد، وأقنع عدداً من اللاعبين مزدوجي الجنسية بالانضمام إلى المنتخب الكندي.

تغيرت هوية الفريق جذرياً. ففي الماضي، كان المنتخب الكندي دفاعياً، بل وحتى متردداً. لم يكن هيردمان يسعى للتفوق على الجميع، لكنه أدرك أن المرونة التكتيكية ستكون حاسمة. وكان يمتلك في ديفيز أفضل ظهير أيسر في العالم.

بسبب تصنيفهم المتدني في الفيفا، اضطر المنتخب الكندي لخوض دور تمهيدي للوصول إلى المجموعة المكونة من ثمانية فرق والتي ستحدد مقاعد كأس العالم.

وقد حققوا ذلك بسرعة، حيث سحقوا هايتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ليتأهلوا بسهولة إلى المرحلة النهائية. على الورق، بدت المجموعة صعبة، حتى مع وجود ثلاثة مقاعد مضمونة.

كان المنتخب الأمريكي يسعى للثأر بعد غيابه عن مونديال 2018، وبدا متجدداً تحت قيادة جريج برهالتر، أما المكسيك، فكانت المكسيك - ومن المتوقع تأهلها دائماً.

بدا المركز الثالث مُتاحًا للجميع، لكن كوستاريكا كانت المرشحة الأبرز بعد أدائها المُميز في كأس العالم 2014.

بدأ منتخب كندا مشواره بتعادلين: نقطة مُحبطة على أرضه أمام هندوراس، ثم تعادل مُرضٍ خارج أرضه أمام الولايات المتحدة. ثم حقق فوزًا سهلًا على السلفادور، وحصد نقطة في ملعب "أزتيكا" بالمكسيك، وتعادل سلبيًا مع جامايكا.

بعد خمس جولات، كان الأداء جيدًا - ولم يُهزم المنتخب الكندي - لكن كان عليه أن يبدأ بتحقيق الانتصارات. ما تلى ذلك كان سلسلة انتصارات مُذهلة من ست مباريات، أبرزها الفوز على المكسيك أولًا، ثم، وهو الأهم، على المنتخب الأمريكي.

جاء الفوز على المكسيك في ظل تساقط كثيف للثلوج في إدمونتون - مما أدى إلى انتشار صورة مُضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي تُطلق على ملعب الكومنولث اسم "آيس تيكا".

كان ذلك كافيًا، في الواقع، لضمان التأهل المُباشر. وبحلول موعد مباراة جامايكا، بدا كل شيء وكأنه مُجرد إجراء شكلي، وتصدروا المجموعة أيضًا.

"الآن يؤمن الناس. ومن المذهل مدى إيمانهم. ولن يزداد الأمر إلا تحسناً. نريد الآن المشاركة في كأس العالم وتقديم أداءٍ مميز"، هكذا صرّح لاعب الوسط جوناثان أوسوريو.





تأثير الدوري الأمريكي لكرة القدم





من الجدير بالذكر، في هذه المرحلة، أن هناك بصمة واضحة للدوري الأمريكي لكرة القدم في تطور كرة القدم الكندية تحت قيادة هيردمان.

صحيح أن المدرب وُلد في إنجلترا وصقل مهاراته في نيوزيلندا، وصحيح أن كندا كانت تمتلك مشهداً كروياً مزدهراً عندما تولى تدريب الفريق، لكن رحلتهم إلى كأس العالم ما كانت لتتحقق لولا مساهمات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

هناك أمور واضحة: يمتلك الدوري الأمريكي ثلاثة فرق في البلاد، من بينها فريق تورنتو إف سي الذي حقق الثلاثية في عام 2017.

لكن قاعدة اللاعبين كانت تضم عدداً كبيراً من لاعبي الدوري الأمريكي، فبينما اتجه بيرهلتر نحو المواهب الأوروبية بدلاً من المحلية، لجأ هيردمان إلى الدوري الأمريكي بحثاً عن الحلول.

استدعى 16 لاعبًا من الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال حملة التصفيات الطويلة، و10 لاعبين للمباراتين الأخيرتين (أربعة آخرون من تلك التشكيلة كانوا قد نشأوا في الدوري الأمريكي قبل انتقالهم إلى أوروبا).

ويعود جزء من ذلك إلى ظهور مسار لتطوير اللاعبين لم يكن موجودًا من قبل. فالمواهب الكندية، لسنوات، كانت مضطرة للانتقال إلى الجامعات في أمريكا حتى تتاح لها فرصة الاحتراف.

وبحلول عام 2007، عندما انضم نادي تورنتو إف سي إلى الدوري كفريق توسعي، أصبحت الخيارات متاحة، ومسار تطوير اللاعبين أكثر سهولة.

ورغم أنه حتى الآن لم يبرز أي نجوم كنديين بشكل صريح - فقد برز ديفيز في هذا النظام بعد أن أصبح لاعبًا أساسيًا في بايرن ميونخ - إلا أن تلك الفرق قد وفرت عمقًا قيّمًا للفريق.

قطر — ونهاية حقبة





لم يكن ذلك كافيًا في قطر. كانت القرعة قاسية على المنتخب الكندي. فقد وُضعوا في مجموعة تضم بلجيكا المصنفة بقوة، وكرواتيا ذات الخبرة الواسعة، والمغرب الذي فاجأ الجميع بظهوره في البطولة.

قبل انطلاق البطولة، راهن هيردمان على فريقه قائلاً: "سنواجه عمالقة كرة القدم العالمية، لا شك في ذلك، ونحن هنا أشبه بداود"، وأضاف: "لكن داود كان مقدراً له أن يهزم جليات، لأنه كان يدرك تمامًا نقاط قوته".

أعطت الخسارة بفارق ضئيل أمام بلجيكا بصيص أمل، وبعد أن سجل ديفيز أول هدف لمنتخب بلاده في كأس العالم بعد دقيقتين فقط من بداية مباراتهم مع كرواتيا، تجدد الأمل. إلا أن هذا الأمل لم يدم طويلاً. فقد سجلت كرواتيا أربعة أهداف متتالية. ثم سحقهم المغرب في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

خسر المنتخب الكندي جميع مبارياته الثلاث، ولم يحصد أي نقطة، وبعد كل هذه الإثارة، انهار كل شيء.

وكادت الأمور أن تنهار تمامًا. قاد هيردمان كندا إلى نهائي دوري أمم الكونكاكاف 2023، لكن لم يُحالفهم التوفيق أمام المنتخب الأمريكي، ليُقصوا من الدور نصف النهائي.

غادر هيردمان منصبه في أكتوبر 2023 وتولى تدريب فريق تورنتو إف سي، حيث واجه صعوبات جمة.

أُجبر على الاستقالة عام 2024 بعد أن اتضح تورطه عن علم في فضيحة مدوية، حيث تم ضبط المنتخب الكندي لكرة القدم وهو يستخدم طائرات بدون طيار للتجسس على تدريبات الخصوم.

ذُكر اسم هيردمان في التقرير، وتلقى "توبيخًا كتابيًا" لمعرفته بالوضع، مع أنه ليس من الواضح ما إذا كان هو من دبر العملية.

ادعى جيسي مارش، الذي عُيّن بعد هيردمان، لاحقًا أنه "لم يكن على دراية كبيرة بما يجري".

مع ذلك، كان المنتخب الكندي بحاجة إلى مدرب جديد.. كان من الضروري إعادة هيكلة ثقافة الفريق.

جيسي مارش ومستقبل واعد





وهكذا نصل إلى مارش، الرجل الذي يحمل في قلبه ضغينة لا مثيل لها. بحسب التقارير، كان الأمريكي مارش المرشح الأبرز لتدريب المنتخب الأمريكي قبل أن يتجه الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إلى مدرب تشيلسي آنذاك، ماوريسيو بوكيتينو. بعد فشله في الحصول على الوظيفة، شنّ مارش حملة إعلامية غاضبة كشف فيها عن مدى تضليل الاتحاد الذي عمل معه سابقًا كمساعد مدرب.

تولى مارش تدريب المنتخب الكندي في مايو/أيار 2024، قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة كوبا أمريكا. كان لدى مارش، مثل هيردمان، فريق ممتاز، لكنه بدا عاجزًا أمام بعض أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية.

مع ذلك، قاد مارش منتخب "لي روج" إلى نصف النهائي بشكل غير متوقع، حيث خسر أمام الأرجنتين التي فازت باللقب لاحقًا.

ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف المنتخب الكندي عن التطور. كانت بطولة الكأس الذهبية مخيبة للآمال، لكن في مبارياته الودية قبل كأس العالم 2026، أظهر المنتخب الكندي صلابة كبيرة. يتعافى ديفيز حاليًا من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، لكن من المتوقع أن يكون جاهزًا تمامًا بحلول عام 2026.

يستفيد مارش أيضاً من الدوري الأمريكي لكرة القدم، وإن كان ذلك بطريقة مختلفة قليلاً.

ليس سراً أن الاتحاد الكندي لكرة القدم يعاني من ضائقة مالية، وقد خفف الاتحاد العبء بمساهمة أندية الدوري الأمريكي الثلاثة في راتب المدرب السابق لفريقي نيويورك ريد بولز وليدز يونايتد.

ويؤكد مارش أنه لا يوجد أي التزام باستخدام مواهب الدوري الأمريكي في المقابل. ومع ذلك، يُبرز هذا الترتيب شعوراً بالتضامن على مستوى البلاد، مدعوماً بالأندية الثلاثة الكبرى التي تتخذ من كندا مقراً لها.

وربما هذا هو الهدف. مارش مدرب ممتاز، أُسندت إليه مهمة صعبة تتمثل في خلافة أسطورة من أساطير كرة القدم الكندية

سيسعى لتحقيق إنجاز أفضل على أرضه في كأس العالم. إذا كان عام 2022 هو أفضل يوم في تاريخ كرة القدم الكندية، فربما، تحت قيادة مارش، ستكون هناك أيام أفضل في المستقبل.



