القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات" هي الأكثر إثارة في الكرة السعودية خلال الفترة الحالية

مر الكثير ولم يتبقى إلا القليل في القضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات" المقامة من النصر ضد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي الاتحاد، ويبدو أن النهاية قد اقتربت.

ما هي قضية التسجيلات؟

في نوفمبر 2021، أعلن النصر بشكل مفاجئ فسخ عقد حمد الله من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، بحسب لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، مقدمًا ضده عدة شكاوى أمام الجهات الدولية الرياضية.

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لكن بعدها بأشهر، وعقب تعاقد اتحاد جدة مع المهاجم المغربي، تحصل النصرعلى تسجيلات صوتية تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه خلالها على الرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

هذه التسجيلات أكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، صحتها، لتقرر إيقاف اللاعب أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

لكن الاتحاد استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي لا يزال يحقق في القضية، لكنه علق إيقاف حمد الله، لحين انتهاء التحقيقات.

ما هي الخطوة الجديدة من مركز التحكيم؟

خلال الفترة الماضية، أكدت عديد التقارير الصحفية تقديم كلا الناديين ردهما على استفسارات مركز التحكيم.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن مركز التحكيم حدد بعد غدٍ الأربعاء، موعدًا لجلسة الاستماع لأقوال كافة الأطراف في القضية.

وتأتي الجلسة عقب خوض العميد مواجهة ضمك، غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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