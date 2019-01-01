النني ينضم لمعسكر منتخب مصر.. واللاعبون يواصلون التأهيل

منتخب مصر يواجه تنزانيا وغينيا وديًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

واصل منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري المدير الفني مرانه بمعسكره ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لاستضافة البطولة من يوم 21 من يونيو الجاري حتى 19 من يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات.

واستمر تواجد اللاعبين في صالة الألعاب الرياضية للرفع من الأحمال البدنية لهم، حيث انضم لهم محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي اليوم الأحد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا وديًا يوم 13 من الشهر الجاري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية من أجل الاستعداد للبطولة.

ويتبع المنتخب المصري بمباراة تنزانيا، بلقاء ودي آخر أمام غينيا، يوم 16 من الشهر الجاري، قبل أن يدخل الأمتار الأخيرة قبل لقاء الافتتاح أمام زيمبابوي.

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ويسعى منتخب مصر للسير قدمًا في البطولة وتحقيق اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة بعد غيابها لمدة 9 أعوام منذ آخر بطولة في 2010.