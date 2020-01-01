النمر يعود .. فهد المولد يشكر 7 أشخاص بعد نهاية فترة الإيقاف

وجه فهد المولد رسالة خاصة عبر حسابه في تويتر بعد نهاية فترة الإيقاف بسبب ثبوت تناوله المنشطات

أنهى لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد اليوم السبت فترة إيقافه التي امتدت لعام كامل.

وكان قد عوقب المولد بالإيقاف لمدة عام كامل في مايو 2019 لتعاطيه المنشطات خلال مباراة الفريق أمام النصر في أبريل 2019، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووجه فهد المولد رسالة خاصة عبر حسابه في تويتر بعد نهاية فترة الإيقاف بسبب ثبوت تناوله المنشطات.

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وغرد المولد قائلاً : أشكر الجمهور السعودي عامه و جمهور الاتحاد خاصه على وقفتهم مع فهد .. واحدة من أصعب السنوات مرت عليا اشوف الاتحاد يعاني و أنا موقوف اتفرج من بعيد لعل هذي العقوبة بينت لي اشياء كثير و تعلمت منها الكثير وبإذن الله أنجح برفقة زملائي اللاعبين على اسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات".

وأضاف : وشكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ، وشكر خاص للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وشكر إدارة النادي وأعضاء شرف النادي وزملائي اللاعبين في الدوري السعودي، وخاصة رئيس النادي، أنمار الحائلي والنائب احمد الكعكي، والأستاذ حاتم باعشن و الأستاذ لؤى ناظر، شكرًا من القلب".

وأنهى المولد مغردًا : "شكر خاص للأستاذ نواف المقيرن من الناس الي وقفو معايا وكان متواصل معايا و كان سند لي".

يذكر أن المنافسات الرياضية السعودية متوقفة حاليًا كإجراء احترازي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.