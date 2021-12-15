"النقاز أهلاوي والزمالك لن يشتكي للفيفا خوفًا من العقوبة"

كشف المستشار القانوني أحمد الأمير، عن موقف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، بعد تهديد مرتضى منصور رئيس الزمالك بالتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده.

مرتضى منصور خرج بتصريحات أكد خلالها على أنه سيقوم بفسخ العقد الثلاثي المبرم بينه وبين اللاعب والأهلي السعودي، وسيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي من أجل الحصول على مقدم التعاقد الذي حصل عليه اللاعب بعد عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء.

الأمير كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها الموقف القانوني لتعاقد الزمالك مع النقاز، وأيضًا موقف اللاعب من الأهلي السعودي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لو افترضنا صحة تعاقد الزمالك مع النقاز من ثامن المستحيلات أن يقوم الزمالك بفتح دعوى ضد النقاز أمام فيفا".

وتابع: "لأن الزمالك ممنوع من التسجيل بقرار من فيفا، وتقديم شكوى ضد النقاز تعني أن الزمالك لا يحترم قرار فيفا، وبالتالي وقوع عقوبات أشد على الزمالك، انتظر شكواهم".

📌 كثر الكلام في الموضوع، بالرغم من وجود الثوابت القانونية يعتبر استخفاف لااكثر



📌 #النقاز لاعب اهلاوي بشكل قانوني حسب الانظمة المحلية والدولية المنظمة لانتقالات اللاعبين



📌 اذا كان كلام رئيس #الزمالك بتوقيعهم عقد مع #النقاز او #الاهلي صحيح فليتوجه لفيفا و اتحداه ان يفعلها ! — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 14, 2021

أحمد الأمير نشر تغريدة أخرى جاء فيها: "كثر الكلام في الموضوع بالرغم من وجود الثوابت القانونية يعتبر اسختفاف لا أكثر، النقاز لاعب أهلاوي بشكل قانوني حسب الأنظمة المحلية والدولية المنظمة لانتقالات اللاعبين".

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واختتم المستشار القانوني تغريدته قائلًا: "إذا كان كلام رئيس الزمالك بتوقيعهم عقد مع النقاز أو الأهلي صحيح فيتوجه لفيفا وأتحداه أن يفعلها".