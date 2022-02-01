النفيعي يناشد الجماهير بسبب تاباتا .. وكاتب يطالبه بعلاجه بقيمة الصفقة

ناشد ماجد النفيعي؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، جمهور ناديه بعدم نسيان ما تم إنجازه خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، غضبًا من فشل التعاقد مع البرازيلي برونو تاباتا؛ جناح سبورتينج لشبونة البرتغالي.

صفقة البرازيلي تفشل في اللحظات الأخيرة:

الراقي كان قد قدم عرضًا لتاباتا خلال يناير الماضي، تمت الموافقة عليه من كافة الأطراف سواء النادي أو اللاعب بعد مفاوضات استغرقت وقتًا طويلًا.

لكن الصفقة تعطلت بشكل مفاجئ، لسبيين، لم يكن للأهلي أو اللاعب دخل بهما. (طالع التفاصيل)

عدم إبرام الصفقة تسبب في غضب كبير من قبل جمهور الراقي، الذي كان يمني نفسه بالتعاقد مع جناح مميز خلال الشتاء، لتعويض التراجعي الكبير في الجانب الهجومي بالدور الأول من الموسم الجاري.

النفيعي يناشد .. وكاتب يطالب بعلاجه:

أمام هذا الغضب، خرج رئيس النادي الجداوي مؤكدًا للجماهير أن ما قام به خلال يناير لم يكن سهلًا، ومطالبًا بدعم الفريق.

وكتب النفيعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " اخواني جماهير الاهلي اللي احبهم .. ارجوكم ادعموا فريقكم وبيرجع لمكانه الطبيعي ان شاء الله .. اذا الله ما وفقنا في تسجيل لاعب -ولا ندري لعله خير- ترى العمل اللي صار لم يكن سهل ويستاهل دعمكم للاعبين ولناديكم".

وفي التعليقات، ظهر المؤيد والمعارض، لكن كان أحدهم يطالبه بعلاجه بقيمة الصفقة التي فشلت..

الكاتب الرياضي بندر بن جلاله، الذي يعاني من إعاقة جسدية، طلب من النفيعي أن يتكفل بعلاجه من خلال الأموال التي كان سيدفعها في صفقة تاباتا.

وكتب الكاتب: " وش رايك اخوي ماجد .. تتكفل لعلاجي .!! وقيمة اللاعب تاباتا .. اللي ما وفقتم به . انا مواطن وكاتب اهلاوي معاصر . استحق الوفاء والوقفه منكم في علاجي كلها ٥٠٠ الف ريال، اكون لك رصيد يوم القيامة . تواصل معي اذا لك نيه بعلاجي".

وش رايك اخوي ماجد .. تتكفل لعلاجي .!!

وقيمة اللاعب تاباتا .. اللي ما وفقتم به .

انا مواطن وكاتب اهلاوي معاصر .

استحق الوفاء @والوقفه منكم .

في علاجي كلها ٥٠٠ الف ريال .

اكون لك رصيد يوم القيامة .

تواصل معي اذا لك نيه بعلاجي .

٠٥٥٨٥٧٣٣٤٤

وصدقني - لن تندم . pic.twitter.com/dGOaeRepjx — ( بندر بن جلاله ) - كاتب رياضي و ( معاق ) (@bookbandae) January 31, 2022

ما هي صفقات الأهلي الشتوية؟

إدارة الراقي أنجزت بصورة كبيرة خلال يناير، إذ أنها نجحت في إنهاء ملف شهادة الكفاءة المالية، رغم تأكيدات البعض فشلها في اتخاذ هذه الخطوة.

وتم التعاقد مع الكاميروني فرانك كوم، البرازيلي كارلوس إدواردو، كلاهما بصورة مجانية، كذلك ضم عبد الله المقرن، علي المجرشي، واستعار أيمن يحيى من النصر.

في المقابل، رحل عن الراقي محمد العويس، معتز هوساوي، الحسن نداو وعبد الله حسون.

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