النعيمات وعلوان يخوضان تجربة استثنائية في دوري الملوك

أعلن دوري الملوك (Kings League) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انضمام ثنائي المنتخب الوطني الأردني، يزن النعيمات وعلي علوان، للبطولة كـ "رؤساء مشاركين" (Co-Presidents) وليس كلاعبين داخل الملعب، حيث يترأس النعيمات فريق "3BS FC" إلى جانب صانع المحتوى "عبسي"، بينما يترأس علوان فريق "Red Zone FT" برفقة "ماهركو".

وتتلخص المهام القيادية للنجمين في تقديم المشورة والإرشادات التكتيكية والإستراتيجية لرؤساء الفرق والأطقم الفنية، إلى جانب إلهام اللاعبين وتحفيزهم داخل غرف الملابس.

ومن المقرر أن يحضرا ميدانياً إلى الساحة الرياضية في العاصمة السعودية الرياض خلال أيام مباريات محددة، بدءاً من جولة الإطلاق الأولى والمقررة في 18 سبتمبر المقبل، مع أمل تواجدهما في جولات أخرى على مدار البطولة.

وبموجب قواعد "دوري الملوك" الاستثنائية، تتيح اللائحة لكل رئيس أو رئيس مشارك إيقاف المباراة مرة واحدة والنزول بنفسه إلى الرقعة الخضراء لتنفيذ "ركلة ترجيح الرئيس" (President Penalty) للتأثير المباشر على نتيجة اللقاء، وهو ما يُنتظر حسم مشاركة الثنائي فيه خلال أيام المباريات. كما أبدى النجمان حماساً كبيراً للتحدث إلى وسائل الإعلام حول هذه التجربة الفريدة.

وكان فريق "3BS FC" قد رحّب بإنستجرام بانضمام يزن النعيمات، في منشور جاء فيه: "نرحّب ونفتخر بانضمام نجم المنتخب الوطني الأردني يزن النعيمات كـ Co-President لـ 3BS FC.. اسم كبير وإضافة كبيرة لرئاسة الفريق، مبسوطين وفخورين بوجودك معنا كابتن".

من جانبه، عبّر النعيمات عن امتنانه لهذه الخطوة قائلاً: "تمثيل بلدك في أي محفل خارجي شرف كبير. كرة القدم شيء تفعله عن حب، وأي شيء تفعلة بعاطفة وحب ستكون قادراً على الإبداع فيه بالتأكيد".

وفي السياق ذاته، أعلن فريق "Red Zone FT" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن تعيين علي علوان رئيساً للفريق، حيث نشر النادي رسالة ترحيبية جاء فيها: "رسمياً.. علي علوان رئيس في الريد زون، أهلاً وسهلاً بالتاريخ".

وتأتي هذه التطورات في إطار توسع بطولة "دوري الملوك" واستقطابها لنجوم كرة القدم المحترفين إلى جانب أبرز صناع المحتوى في المنطقة، بهدف الدمج بين الإثارة التنافسية والترفيه الرقمي.