النظام النباتي سر عودة سمولينج لمستواه!

مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج يكشف عن سر عودته لمستواه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد كريس سمولينج مدافع فريق مانشستر يونايتد بأنه بدأ بالشعور بالتحسن والشفاء من الإصابات بشكل سريع بعد أن أقلع عن تناول اللحوم الحمراء والتحول للنظام النباتي.

حيث امتنع اللاعب الإنجليزي عن تناول اللحوم والأسماك والبيض من أجل التحسن والعودة لمستواه اللائق.

سيلسفتر وليشتاينر.. آرسنال وآفة المدافعين الكارثيين على مدار تاريخه

اللاعب البالغ من العُمر 29 عامًا قال في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بالتحسن كلما أقلعت عن تناول اللحوم وأتعافى بشكل أسرع من الإصابات، شعرت ببعض أعراض الإعياء ولكن عندما تحولت للالتزام بالنظام النباتي بشكل كامل شعرت بالتحسن على المستوى البدني".

كما أضاف مدافع الشياطين الحُمر: "زوجتي شجعتني على ذلك، تحدثت مع طبيب تغذية أيضًا، وزملائي بالفريق يعجبهم ما أتناوله، أحب الطعام التايلاندي والبطاطا الحُلوة".

يذكر أن سمولينج عاد لتوه للمشاركة مع مانشستر يونايتد بعد غياب دام لشهرين بسبب الإصابة.