مصدر للربح والأناقة وهروب من المعجبين .. النظارات الشمسية قطعة أساسية في خزانة ميسي ونيمار!

إليك أسباب ارتباط اللاعبين الوثيقة بالنظارات.

أصبح نجوم كرة القدم في العصر الحالي أكثر من مجرد لاعبين يستهدفون إمتاع الجماهير في أرض الملعب، فقد امتد تأثيرهم إلى خارجه، وتحول أغلبهم إلى نجوم للإعلانات وواجهة لماركات عالمية.



ويتفنن اللاعبون في الظهور بأفضل صورة ممكنة أمام الجماهير، سواء في الأماكن العامة أو من خلال صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك، يحرصون على اقتناء الملابس المبهرة والإكسسوارات الثمينة.

تُعد النظارات الشمسية قطعة أساسية في ملابس نجوم كرة القدم لعدة أسباب، أهمها بالطبع الاستخدام الأساسي وهو الحماية من الشمس، بالإضافة إلى أنها تضفي عليهم مظهرًا جذابًا وتكمل أناقتهم. كما أن لها هدفًا آخر وهو التخفي قدر الإمكان عن المعجبين، خصوصًا في الأماكن العامة.

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ويأتي على رأس النجوم أصحاب الإطلالات المميزة بالنظارات الشمسية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي، الذي ظهر في أكثر من مناسبة بنظارة من ماركة 'X HAWKERS'، والتي روج لها أيضًا في حملة دعائية.

وإذا ذكرنا ميسي، فلا يمكن أبدًا إغفال صديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يهتم كثيرًا بالملابس والإكسسوارات غالية الثمن، ويمتلك مجموعة فريدة من النظارات الشمسية الرائعة. حتى أن صورته بنظارة من ماركة "Police" حصدت مئات الآلاف من إعجاب الجماهير، لأنها تناسب وجهه ومنحته مظهرًا جذابًا.

أما الدون كريستيانو رونالدو، فهو دائمًا مميز عن باقي النجوم في اقتناء أفضل القطع لمظهره الشخصي. وبخلاف مئات النظارات الشمسية التي يمتلكها في خزانته، يمتلك أيضًا خط إنتاج للنظارات يحمل شعاره "CR7"، والتي يروج لها بشكل موسع. حيث يرتدي الأشكال المختلفة منها في الحفلات وأثناء قضائه إجازته السنوية على البحر وفي قاربه الخاص.



وعند ذكر النظارات الشمسية، لا يمكن إغفال النجم الهولندي السابق إدجار ديفيدز، الذي كان يرتدي نظارته الطبية في الملعب بسبب إصابته بمرض الزرق أو الجلوكوما، والتي كانت تشبه كثيرًا النظارات الشمسية في ذلك الوقت، حيث كانت عدساتها سوداء داكنة وخطفت أنظار الملايين.

كما يلجأ بعض المدربين إلى إخضاع لاعبيهم للتدريبات بارتداء نظارات داكنة، بهدف منحهم رؤية أفضل داخل الملعب، مما يساعدهم على تحسين الأداء في المباريات. وفي تدريبات حراس المرمى، يتم ارتداء نظارات سوداء داكنة لاختبار سرعة رد الفعل، وأشهر من ظهر بها هو الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير.

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هناك أيضًا نظارات شمسية فاخرة جرى تصميمها لتكون خفيفة الوزن للغاية، مما يجعلها مناسبة لأولئك الذين لم يعتادوا على ارتداء النظارات. يمكنكم شراءها من هنا أيضًا.



هناك أيضًا نظارة شمسية من 'ويب' بعدسات مستقطبة للرجال والنساء، تحمي من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100%. وتتميز هذه النظارات بأنها لا تتأثر بمرور الزمن، فهي مصنوعة من مواد الراتنج ومفصلات معدنية معززة لزيادة المتانة. كما أن وسادة الأنف تقلل الضغط على الأنف.

يمكنكم شراء هذه النظارة الرائعة من هنا بسعر 192 درهمًا إماراتيًا، حيث تتمتع بعدسات مستقطبة تقلل الوهج المنعكس عن الطرق والمسطحات المائية والثلج والأسطح الأفقية الأخرى.



ولا شك أن هذه النظارات الشمسية الأنيقة هي الخيار الأفضل للارتداء اليومي والأنشطة الخارجية. أبعادها هي: عرض الإطار 144 ملم، عرض العدسة 53 ملم، ارتفاع العدسة 43 ملم، طول الذراع 146 ملم، وعرض الأنف 20 ملم.