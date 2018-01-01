ليس سولسكاير! ما هو النطق الصحيح لمدرب مانشستر يونايتد الجديد؟

برغم توليه مسئولية تدريب مانشستر يونايتد مؤخراً ، ولكن لازال الكثيرين من الصحف بالإضافة إلى جمهور الشياطين الحُمر يخطئوا في نطق اسمه بالشكل الصحيح

أبانوب صفوت

أعلن مانشستر يونايتد منذ عدة أيام عن التعاقد رسمياً مع النرويجي جونار سولسكاير ليكون مدرباً جديداً للشياطين الحمر خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو والذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج وتدهور علاقته بأبرز نجوم الفريق، في مهمة لن تكون سهلة للاعب السابق للفريق.

بدأ سولسكاير مسيرته التدريبية في مانشستر يونايتد بتولي مسئولية الفريق الرديف في صيف 2008 قبل أن يرفض ثمينة لتدريب منتخب بلاده بحجة أنه لا يرى نفسه الرجل المناسب لذلك، قبل أن يُسند إليه مهمة تدريب مولده النرويجي في 2010، وحظى بعدها بتجربة أكبر مع كارديف سيتي ولكنه لم يوفق معهم.

بعدها عاد سولسكاير مجدداً إلى فريق مولده واستمر في تحقيق نتائج طيبة معهم كما فعل في فترته الأولى التي حقق فيها معهم ثلاثة ألقاب، قبل أن يقرر فريقه القديم الاستعانة به من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي.

ما هو النطق الصحيح لاسم خورخي خيسوس 'Gunnar Solskjær'؟

الاسم باللغة الإنجليزية Gunnar Solskjær الكتابة الشائعة جونار سولسكاير النطق الصحيح جونار سولشاير الكتابة الأفضل جونار سولشاير

إذا عُدنا لكتابة اسم مدرب مانشستر يونايتد الجديد باللغة الإنجليزية سنجده "Gunnar Solskjær"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "gunnar":

gunnar = جونار

لا يوجد أي صعوبة تُذكر في نطق الاسم الأول للمدرب النرويجي، حيث تنطق gunnar باللنرويجية كما هي بالإنجليزية تماماً وهي جونار، مع الأخذ في الاعتبار أن حرف u في النرويجية يشبه كثيراً في نطق حرف o بالإنجليزية .

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "Solskjær":

sol= سول

skjær= شاير

بالنسبة للاسم الثاني، يمكن تقسيمه إلى جزئين الأول هو sol والذي لا يوجد به أي اختلاف في نطقه بالنرويجية عن الإنجليزية وهي سول، أما المقطع الأخير من الاسم الثاني فيُنطق شاير وليس كاير، لأنه يتم نطق حرفي sk بطريقة مشابهة لحرف الشين في اللغة العربية على غرار sh بالإنجليزية ليكون النطق الصحيح للاسم الثاني بالكامل هو سولشاير وليس سولسكاير.