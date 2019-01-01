ما هو النطق الصحيح لتوبي ألديرفيرلد؟ مدافع توتنهام الذي يحاول روما التعاقد معه

يعتبر المدافع "توبي ألديرفيرلد" لاعب توتنهام أحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم التي تثير الجدل بسبب ترديده بشكل خاطئ، فما النطق الصحيح للبلجيكي؟

أبانوب صفوت

فوتت العديد من الأندية فرصة ذهبية للتوقيع مع البلجيكي توبي ألديرفيرلد مدافع توتنهام هذا الصيف، على الرغم من وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، وكذلك مع عدم وجود مفاوضات بينه وبين توتنهام في الوقت الراهن لتجديد عقده، مما يرجع اقتراب رحيله في سوق الانتقالات الحالي حتى مع اقتراب الميركاتو على نهاية في إنجلترا.

أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو أن روما هو الفريق الوحيد الذي يحاول التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد السابق، وتقدم بعرض رسمي قيمته 20 مليون يورو، ولكن الفريق اللندني يرغب بالحصول على 28 مليون يورو على الأقل من أجل التفريط فيه، وطبقاً لنفس التقارير فأن ألديرفيرلد اتفق مع الجيالوروسي على الشروط الشخصية منذ أيام قليلة.

انضم صاحب الـ30 عاماً لصفوف توتنهام قادماً من صفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2015 مقابل 16 مليون يورو، بعد أن خطفه السبيرز من أنياب ساوثامبتون الذي كان يسعى لتفعيل خيار أحقية شراءه بعد أن تمت إعارته لهم من الروخبيلانكوس، ولكن اللاعب انضم إلى الفريق اللندني في نهاية المطاف.

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ما هو النطق الصحيح لاسم توبي ألديرفيرلد 'toby alderweireld'؟

الاسم باللغة الإنجليزية toby alderweireld الكتابة الشائعة توبي ألديرفيرلد النطق الصحيح توبي آلديرفايريلد الكتابة الأفضل توبي آلديرفايريلد

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "toby":

toby = توبي

لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في طريقة نطق اسم " توبي " لأنه يتم نطقه باللغة الهولندية مثل الإنجليزية دون أي اختلاف يُذكر، ليكون النطق الصحيح للاسم الأول هو " توبي ".

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "alderweireld":

alder = ألدير

weir = فاير

eld = يلد

بالنسبة للاسم الثاني، يتم تقسيمه إلى أكثر من مقطع من أجل نطقه بالطريقة الصحيحة، المقطع الأول هو alder ويُنطق ألدير مثل اللغة الإنجليزية، والمقطع الثاني weir ويُنطق وير لأن حرف w يٌلفظ "ف" في اللغة العربية، أما المقطع الثالث eld فيُنطق يلد لأن حرف e في اللغة الهولندية يُلفظ مثل حرف الياء،، ليكون النطق الصحيح للاسم الثاني بالكامل هو ألديرفايريلد وليس ألديرفيرلد