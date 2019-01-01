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إيدير ميليتاو

ما هو النطق الصحيح لميليتاو؟ مدافع بورتو المرشح للانضمام لريال مدريد

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Getty
على الرغم أنه انضم لبورتو في الصيف الماضي فقط، ولكنه أصبح مطلباً لأكبر الأندية الأوروبية، لذا يجب معرفة كيفية نطق اسمه الذي سيلمع بقوة بالشكل الصحيح

أبانوب صفوت

جذب المدافع البرازيلي ميليتاو أنظار أكبر الأندية الأوروبية بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع فريق بورتو في الموسم الحالي، مما جعل بعض العمالقة مثل ريال مدريد وبرشلونة يراقبان تطور اللاعب عن كثب، تمهيداً للتحرك لضمه في الصيف.

بدأ ميليتاو مسيرته مع فريق ساوباولو البرازيلي وبعد موسم واحد من تصعيده للفريق الأول لقت انتباه كشافة التنين البرتغالي، لذا سارع بورتو بالتعاقد معه بما يقرب من خمسة ملايين، ووضع شرط جزائي يصل إلى 45 مليون يورو ولكن من المتوقع مضاعفته قبل نهاية الموسم قبل ازدياد الصراع عليه.

ويسعى اللاعب ميليتاو لمواصلة تألقه مع بورتو على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق حلمه بالانتقال لأكبر الأندية في العالم واللعب في أفضل في الدوريات.

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ما هو النطق الصحيح لاسم إيدير ميليتاو 'eder militao'؟

الاسم باللغة الإنجليزية
 eder militao
الكتابة الشائعة
 إيدير ميليتاو
النطق الصحيح
 إيدير ميليتاو
الكتابة الأفضل
 إيدير ميليتاو

إذا عُدنا لكتابة اسم مدافع بورتو الجديد المطلوب من أكبر الأندية الأوروبية باللغة الإنجليزية سنجده "eder militao"، ولنطقه بشكلٍ أسلم يجب تقسيمه إلى أكثر من مقطع للتعرف على الطريقة المثلى لذلك.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "eder":

  • eder= إيدير

لا يوجد أي صعوبة تُذكر في نطق الاسم الأول للمدافع البرازيلي، حيث ينطق eder  بالإسبانية كما هي بالإنجليزية تماماً وهي إيدير.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني  "murillo":

  • militao= ميليتاو 

بالنسبة للاسم الثاني، فلا يوجد اختلاف أيضاً عن نطقة بالإسبانية عن الإنجليزية حيث يتم نطق كل الحروف بصورة مقاربة جداً للإنجليزية ليصير الاسم الثاني ميليتاو، والاسم بالكامل إيدير ميليتاو.

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