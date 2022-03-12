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دوري روشن السعودي

النصر يُحافظ على صدارة الهلال لدوري السيدات بالتعادل مع الاتحاد

تامر أبو سيدو
4:20 م غرينتش+2 3‏/12‏/2022
nassr women 2022-2023
الدوري السعودي للسيدات يتواصل بإثارة كبيرة

لم يستطع فريق النصر للسيدات اللحاق بنظيره الهلال في صدارة الدوري السعودي الممتاز للسيدات بتعادله الإيجابي مع الاتحاد ضمن الجولة السادسة اليوم السبت.

الهلال كان قد افتتح الجولة يوم أمس بسحق الأهلي 6-1 وبعدها حقق فريق شعلة الشرقية انتصارًا كبيرًا على سما بنتيجة 11-0، وتُختتم الجولة بمواجهة الشباب مع اليمامة.

وسجلت لاعبتا الاتحاد هدفي المباراة، إذ أحرزت سارة عبد الله هدف العميد فيما سجلت بيان صدقة لصالح النصر بالخطأ في مرمى فريقها.

التعادل رفع رصيد النصر إلى 11 نقطة والاتحاد إلى 6 نقاط ويمتلك اليمامة فرصة التقدم للصدارة بجانب الهلال حال حقق الفوز على الشباب علمًا أنه أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد.

الهلال سيُواجه النصر في ديربي الرياض للسيدات يوم الثلاثاء القادم وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة، فيما يحل الأهلي ضيفًا على اليمامة.

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