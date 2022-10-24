النصر يؤكد: فيفا لم يلزمنا بدفع أي تعويض لعبد الرزاق حمد الله

بعد حكم فيفا .. النصر: قضية حمد الله تم تضخيمها والحقيقة أقل بكثير من المتداول

أكد وليد المهيدب؛ مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، أن الأخبار المتداولة حول حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لصالح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، غير دقيقة، نافيًا معاقبة ناديه لفسخ عقد اللاعب.

كان فهد بارباع؛ محامي المهاجم المغربي، قد أعلن قبل قليل، انتصار موكله في قضيته ضد العالمي، وأكدت التقارير المتداولة إلزام النادي العاصمي بدفع خمسة ملايين يورو تقريبًا للاعب. (طالع التفاصيل)

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لكن المهيدب أوضح أن هناك تضخيم حول حكم فيفا من قبل التقارير المتداولة، ومشددًا على أن ما تم إلزام النصر بدفعه ما هو إلا جزء من مكافآت ورواتب متأخرة لحمد الله، نافيًا أن تكون قيمتها وصلت لخمسة ملايين يورو.

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وكتب المهيدب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أغلب الأخبار المتداولة عن قرار الفيفا غير دقيقة، النصر لم يُلزَم بدفع تعويض عن فسخ العقد، بل تم إلزامه بدفع (جزء) من المكافآت والرواتب المتأخرة التي كان يطالب بها اللاعب، بما فيها الخصم على جميع اللاعبين بجائحة كورونا. وهي أقل بكثير مما نشر في بعض الحسابات الإخبارية".

يذكر أن النصر كان قد فاجأ الجميع في أواخر نوفمبر 2021، بفسخ عقد حمد الله من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يكشف عنها في بيانه الرسمي.

وعقب انضمام للاعب للاتحاد في صفقة انتقال حر، قدم العالمي شكواه ضد المغربي والنادي الجداوي، عقب حصوله على تسجيلات يحرض بها حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، لحمد الله على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

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وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة التسجيلات، وقررت في أغسطس الماضي، إيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة واحدة.

لكن النادي الجداوي استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولا تزال القضية منظورة، لكن المركز علق إيقاف اللاعب بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من البت في القضية.

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