النصر ينهي ارتباطه بأحمد الفريدي

إدارة النصر تستغنى عن لاعبها أحمد الفريدي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي انهاء ارتباطها باللاعب أحمد الفريدي وفقًا لما أوضحه رئيس النادي سعود السويلم.

جاء هذا القرار رغم أن إدارة النادي كانت قد جددت عقد اللاعب لموسمين في يناير الماضي، حيث أن الفريدي كان قد انضم للنصر بعقد لمدة أربع سنوات في فترة رئاسة فيصل بن تركي للنادي.

تحليل| مانشستر سيتي بطلاً للكأس.. الفضائح لا تحدث مرتين

الفريدي الذي كان قد توج مع الفريق ببطولة الدوري، لم يكن ضمن الخيارات الأساسية لمدرب الفريق روي فيتوريا في الموسم الحالي.

يذكر أن الفريدي كان قد سبق له اللعب لفريق الهلال السعودي عام 2007 حتى عام 2012 وتوج معه بأكثر من بطولة، قبل انتقاله لاتحاد جدة واللعب معه لموسمين.

وظهر الفريدي البالغ من العُمر حاليًا 30 عامًا مع المنتخب السعودي للمرة الأولى عام 2008، كما أن الجماهير السعودية لقبته بالفيلسوف أو العازف.