النصر ينافس برشلونة لضم حارس مرمى بالدوري الإسباني

قدم نادي النصر عرضًا مغريًا لأحد حراس المرمى النشطين بالدوري الإسباني، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وتدعيم صفوف العالمي.

النصر يبحث عن حارس مرمى أجنبي، من أجل حل أزمة هذا المركز خلال الوقت الحالي، حيث يعاني منه منذ رحيل الأسترالي برادلي جونز.

ما هي تفاصيل عرض النصر لضم حارس رايو فاييكانو؟

وأشار الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا لنادي رايو فاييكانو، من أجل التعاقد مع حارسه المقدوني ستول ديميتريفسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن نادي النصر قام بتقديم عرضًا وصل إلى 3.5 مليون يورو، من أجل إقناع النادي الإسباني بالتخلي عن حارسه خلال الفترة الحالية.

وبالرغم من العرض المغري، إلا أن الطرفين لم يصلا لأي اتفاق حتى الآن بشأن الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي، ومازالت المفاوضات مستمرة.

Al-Nassr have offered €3.5m to Rayo Vallecano to sign Stole Dimitrievski as new goalkeeper. No agreement reached between clubs on the fee. 🇸🇦 #AlNassr @AlNassrFC



Rayo hope to keep the goalkeeper. No talks with Barcelona as things stand. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2022

كيف يزاحم نادي النصر برشلونة في الحارس ستول ديميتريفسكي؟

ويبدو أن نادي النصر لن يجد سهولة في تلك الصفقة، في ظل الأنباء المنتشرة خلال الوقت الحالي، باهتمام نادي برشلونة بالحارس المقدوني من أجل ضمه.

الصحفي الإيطالي أكد على أن نادي رايو فاييكانو يأمل في الحفاظ على حارس المرمى ستول، في ظل عدم وجود عرض رسمي من نادي برشلونة حاليًا.

وكان ديميتريفسكي قد خرج بتصريحات خلال الفترة الماضية لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعبر فيها عن سعادته باهتمام برشلونة به، مؤكدًا في نفس الوقت أن تركيزه منصب على مباريات فريقه رايو فاييكانو حاليًا، ولا يفكر في العروض المقدمة له.

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