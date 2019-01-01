النصر يكتفي بتعاقداته ويرفض المغامرة بجونز

العالمي لم يضم أي لاعب أجنبي خلال الصيف الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقر مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، مع البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، على الاكتفاء بما تم إبرامه من تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رافضين إدخال أي عنصر جديد على الفريق.

العالمي خلال الصيف الجاري لم يتعاقد سوى مع عبد الفتاح آدم من التعاون وصالح العباس من نجران، بجانب عودة عدد من اللاعبين من الإعارات.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن إدارة النادي العاصمي توصلت لاقتناع تام بإلغاء فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي مع اتخاذ قرار بالإبقاء على الأجانب الحاليين، بجانب التراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب آسيوي.

الكشف عن تفاصيل عرض النصر "المرفوض" لضم الكويكبي

وأوضحت الصحيفة أن القرار يأتي لضيق الوقت لرفع القائمة الآسيوية، وعدم وجود لاعب مميز متاح حاليًا، مما قد يدعو الإدارة للمغامرة بمبلغ كبير لضم لاعب قد لا ينسجم مع الفريق.

مصادر الصحيفة أكدت كذلك أنه تم التراجع عن الاستغناء عن الأسترالي براد جونز؛ حارس مرمى الفريق، للحاجة الماسة إليه، خاصة في ظل عدم وجود بديل جاهز للحارس الثاني وليد عبد الله، مع إعارة عبد الله العويشير للشباب، وصعوبة المغامرة بحارس صاعد.

وأشار المصدر أيضًا إلى عدم التفكير في ضم السوري جهاد الحسين في ظل وجود البرازيلي جوليانو وصعوبة الاستغناء عنه، بالإضافة إلى صرف النظر عن محمد الكويكبي، نظرًا لتمسك الاتفاق به.

يذكر أن العالمي يستعد لاستهلال موسمه الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يلاقي ضمك في 22 من الشهر الجاري.