النصر يقترب من حسم صفقة الغنام

النصر يواصل دعم فريقه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب النصر من التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

النصر يرغب في الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الحالي وتدعيم الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير أن النصر يسعى لضم خالد الغنام لاعب القادسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل غلقها بعد أيام.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر اقترب من حسم صفقة خالد الغنام لاعب القادسية، حيث حدثت مفاوضات متقدمة بين الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق بين الناديين يقضي بانتقال الغنام إلى النصر بعقد يمتد إلى 4 سنوات بشكل رسمي خلال أيام.

ويتواجد جراح الظفيري وكيل الغنام يتواجد في الدمام في الوقت الحالي من أجل حسم الصفقة والإعلان الرسمي عنها خلال ساعات.