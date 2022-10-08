"النصر يفكر في مهاجم بدلًا من أبو بكر بالشتوية"

المهاجم الكاميروني قد يرحل عن النصر

يرى الإعلامي الرياضي محمد العميري، أن فريق نادي النصر يقدم نتائج طيبة، وسيكون منافس شرس على لقب الدوري السعودي للمحترفين، متحدثًا عن مستقبل الكاميروني فينسنت أبو بكر.

النصر يفكر في مهاجم بديل لأبو بكر

العميري قال خلال تصريحات لبرنامج "MBC في أسبوع": "النصر فريق ممتاز وشرس على بطولة دوري المحترفين هذا الموسم، والحقيقة هناك أحاديث كثيرة حول المدرب جارسيا وأنه يقع في بعض الأخطاء، ولكنه يقدم عمل كبير جدًا".

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وتابع: "أعتقد أن الانتقادات قاسية على جارسيا، صحيح هناك مشكلة في الجانب الهجومي، في ظل تراجع مستوى أبو بكر، والجميع يتوقع منه أن يسجل ويساعد الفريق، ولكن التكامل دائمًا يكون بين جميع الخطوط".

واختتم العميري تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن أبو بكر إذا استمر إلى بعد عودة الدوري من التوقف بسبب كأس العالم في هذا المستوى، ربما يكون هناك تفكير بشكل جدي من أجل التعاقد مع مهاجم بديل له في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

أبو بكر يقدم مستوى باهت مع النصر

على عكس الموسم الماضي، يظهر أبو بكر بمستوى غير جيد رفقة النصر خلال الموسم الحالي، حيث لم يقدم المستوى المأمول حتى الآن.

فينسنت شارك في جميع مباريات النصر في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بشكل أساسي، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط في مرمى الوحدة بالجولة الأولى.

المهاجم الكاميروني كان قد انضم لصفوف نادي النصر خلال صيف 2021، قادمًا من نادي بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر.

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