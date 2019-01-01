النصر يفشل في تنظيم مباراة ودية

لماذا لم يستطع النصر خوض مباراة ودية خلال الأيام الجارية؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

رفضت عدة أندية مواجهة نادي النصر وديًا خلال الفترة الحالية بعد تأجيل لقاء العالمي مع الفيصلي في الدوري السعودي.

رابطة أندية الدوري السعودي قررت تأجيل لقاء النصر والفيصلي بسبب انشغال الملاعب بأسبوع الرياض.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن روي فيتوريا، المدير الفني لللعالمي، طلب تنظيم مباراة ودية خلال الأسبوع الجاري وقبل بداية فترة التوقف الدولي.

وأوضحت أنّ المدرب اصطدم باعتذار الأندية بسبب انشغالهم بمباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت أنّ حتى فرق الدرجات الأدنى لديها مباريات ولن تستطيع خوض أي لقاء ودي خلال الفترة الحالية.

وسوف يكتفي فيتوريا بالتدريب اليوم، الجمعة، قبل منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام.