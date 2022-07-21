النصر يغري سانشيز وأوروبا تعطل الصفقة!

هل ينجح النصر في إقناع سانشيز بترك أوروبا؟

مازال مستقبل التشيلي أليكسيس سانشيز مجهولًا حتى اللحظة، وذلك في ظل وجود رغبة من ناديه إنتر ميلانو للتخلص منه بسبب راتبه المرتفع، واهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه، وأيضًا رغبة النصر السعودي في ضمه.

ما هو مصير سانشيز مع إنتر ميلانو؟

أكدت صحيفة "En Cancha" على أن إنتر كان يرغب في ضم باولو ديبالا، ولكن راتبه الكبير اصطدم مع راتب سانشيز، مما أدى إلى تعطل الصفقة وانتقال لاعب يوفنتوس إلى روما، مما جعل هناك ارتباكًا كبيرًا حول مستقبله.

الأرجنتيني خافيير زانيتي قال خلال تصريحات للصحيفة: "من الممكن أن يستمر سانشيز معنا، وبدأ مع الفريق التحضير للموسم الجديد ويتدرب بشكل طبيعي، ولكن سوق الانتقالات مفتوح".

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي إنتر يرغبون في التخلص من سانشيز، ولكن إنهاء العقد سيُكلف النادي 5 ملايين يورو، وهناك أزمة مالية بالنادي خلال الوقت الحالي.

ما هو موقف سانشيز من النصر؟

أضافت الصحيفة أن نادي النصر السعودي يغري سانشيز من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سانشيز لديه الرغبة في البقاء داخل أوروبا خلال الفترة المقبلة، ولكن يبقى النصر هو الفريق الوحيد الذي سيتمكن من توفير الراتب المطلوب للاعب التشيلي.

وبالإضافة للعرض النصراوي، فهناك اهتمامًا من نادي فلامنجو البرازيلي، الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبقى رغبة سانشيز في الاستمرار بأوروبا خلال السنوات المقبلة، هي السبب الرئيسي في عدم موافقته على الانتقال إلى النصر حتى الآن.