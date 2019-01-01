النصر يعلن طرح تذاكر مواجهة الوحدة بدوري أبطال آسيا

البيع سيكون في متجر النادي بالرياض

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، عن طرق تذاكر مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

النصر يستعد لملاقاة الوحدة يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات ثمن نهائي البطولة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكشف النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن موعد بدء بيع تذاكر المباراة الهامة.

وقال النصر:""يبدأ عند الساعة الرابعة عصراً و حتى العاشرة مساء يومي السبت والأحد بيع تذاكر مباراة النصر الوحدة الإماراتي، والتي ستقام مساء الإثنين المقبل في ملعب الملك فهد الدولي وسيكون البيع في متجر النصر بالرياض".

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وقرر النصر أن تبلغ سعر قيمة التذكرة الذهبية للمباراة مبلغ 2000 ريال كفئة أولى من التذاكر.

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وأما بالنسبة للتذاكر الفضية وصلت لـ1500 ريال، و30 ريال فقط لتذكرة الأفراد والعائلات.