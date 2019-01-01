النصر يعلن تقديم ملف الرخصة الآسيوية.. وينتظر الرد منتصف أكتوبر

النصر قلق من الرد على ملف الرخصة الآسيوية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن النصر قام برفع المستندات الخاصة باستيفاء شروط النسخة الآسيوية وفي انتظار الرد.

وكانت أزمة تهدد النصر بالمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط المالية الخاصة بالنادي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر قام بجدولة ديونه الخاصة باللاعبين ورواتبهم وجدولة مكافآت بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة أن تم استبعاد مطالبات فناربخشة التركي من الملف بسبب رفع النادي قضية على النصر، واعتبارها قضية منظورة.

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ومن المقرر أن يتلقى النصر الرد في منتصف أكتوبر المقبل، إما بالموافقة على الشروط المقدمة ومشاركة العالمي في النسخة الجديدة إما بالرفض.