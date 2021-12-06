"النصر يُشوه سُمعة كرة القدم السعودية، والمنتخب سبق أن فعل"

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ أن النصر يُشوه سمعة الكرة السعودية بتغييره المستمر للمدربين، مشيرًا إلى أن المنتخب السعودي سبق أن فعل نفس الأمر.

النصر كان قد أعلن تعاقده مع الأرجنتيني مجيل روسو لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري، ليخلف بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق في 5 مباريات فقط بينها لقاء الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الشيخ أوضح خلال حديثه في برنامج "آكشن مع وليد" أن النصر لديه كل الحق في تغيير مدربه لأن ذلك من سنن كرة القدم المعروفة، لكن ما لا يحق له أن يتعامل مع المدرب وكأنهم قمصان يسهل تغييرهم وتبديلهم.

وأضاف "إقالة المدربين من سنن كرة القدم والرياضة بشكل عام، لكن التعامل معهم بأنهم كقمصان اللاعبين يتم تغييرهما وقتما نريد، فهذا يُنقص من قيمة واحترافية النادي ومهارته في اصطياد المدربين والحفاظ عليهم، وكذلك في التخطيط للمستقبل وامتلاك نظرة مستقبلية، هذا تشويه للنادي أولًا قبل أن يكون تشويهًا لكرة القدم السعودية".

تابع "الزميل محمد العنزي سأل إن كان المنتخب السعودي قد شوه كرة القدم السعودية، أجيبه بأنه نعم بالتأكيد فعل هذا، المنتخب بتغييره المستمر للمدربين قديمًا شوه كثيرًا قيمة الكرة السعودية وقد رفض العديد من المدربين الكبار العمل معه لهذا السبب".

"نحن لا نتحدث من منطق المناكفات لكننا حريصون على النصر، هناك أخطاء بالتأكيد من إدارة مسلي آل معمر، لا يمكن وصف تغيير 3 مدربين خلال 7 أشهر بأي شيء سوى أنه خطأ، والأكيد أن الإعلاميين النصراويين يعلمون بينهم وبين أنفسهم أن هذا أمر خاطئ ويُشوه سمعة النصر والكرة السعودية، هذا بخلاف آثار ذلك المالية السلبية على النادي، حتى لو كان يمتلك الكثير من الدعم المالي".

وأتم "مسلي آل معمر إما أنه يمتلك الكثير من المال ولا يعرف كيف وأين يُنفقه، أو أنه لا يفقه شيئًا في كرة القدم، المطلوب من النصراويين وضع يدهم على الجرح ومحاولة علاجه".

محمد الشيخ: تغيير المدربين مثل التيشيرتات يعتبر تشويه .. تغيير المدربين للمنتخب يعتبر تشويها للكرة السعودية.. تغيير ٣ مدربين من إدارة مسلي ال معمر هل هذا طبيعي؟ هل الأموال متوفرة بكثرة في ظل وجود قيود استراتيجية دعم الأندية؟



#ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/Hw1iWm8NPY — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 5, 2021

يُشار إلى أن النصر بدأ الموسم بالمدرب البرازيلي مانو مينيزيس ثم أقاله وعين بيدرو إيمانويل وقد خلفه مؤقتًا مارسيلو سالازار قبل أن يبدأ روسو مهمته بمواجهة الطائي القادمة في الدوري السعودي.