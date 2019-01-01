النصر يستغل جواز عبد الفتاح آدم لتسجيله سعوديًا

نادي النصر السعودي يقرر تسجيل اللاعب عبد الفتاح آدم كسعودي بعد حصول على جواز سفر واللعب لمنتخب المملكة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر نادي النصر السعودي تسجيل لاعبه عبد الفتاح آدم في قائمة فريقه كلاعب محلي يملك جواز سفر، خاصة بعد تمثيله للمنتخب الوطني.

جاء هذا ليستفيد الفريق من خانة اللاعبين مواليد المملكة في القائمة لتسجيل لاعب آخر، لكن الإدارة تنوي تسجيله محليًا فقط وليس آسيويًا.

وسيبعث النصر بخطاب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بطلبه الجديد، وسينتظر القرار النهائي خلال أيام من أجل حسم موقف اللاعب.

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وكان اللاعب القادم مؤخرًا من صفوف فريق التعاون قد حصل على الجواز السعودي بعد تمثيله للمنتخب الأول على غرار ثنائي فريق الاتحاد هارون كمارا وجابر عيسى.

وصرفت إدارة النادي النظر عن فكرة سفر اللاعب لمعسكر الفريق القائم الآن في البرتغال نظرًا لتأخر حصوله على تأشيرة دخول البلد الأوروبي.

وسيواجه النصر نظيره الوحدة الإماراتي يوم الإثنين المقبل في ذهاب دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن النصر سيعود من البرتغال يوم الخميس القادم وسيستأنف تدريباته يوم السبت، ومن المقرر أن ينضم اللاعب للتدريبات الجماعية وقتها.