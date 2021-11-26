"أجانب الأهلي صنعوا ثروة للسماسرة، نداو ونيانج وجهان لعملة واحدة"

شن الصحفي أحمد الشمراني هجومًا حادًا على إدارة النادي الأهلي واختياراتها للاعبين الأجانب وكذلك التعاقد مع المدرب بيسنيك هاسي، ذلك في أعقاب الخسارة أمام النصر في الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في جدة.

الضيف القادم من العاصمة تقدم بهدفي أندرسون تاليسكا في الشوط الثاني، وقد استطاع إزجان أليوسكي تقليص الفارق في المنعطف الأخير من المباراة، ورغم ضغط الأهلي الهائل وتعدد فرصه الخطيرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء إلا أن تألق أمين بخاري حارس مرمى النصر حال دون معادلة النتيجة.

ماذا قال الشمراني عن أجانب الأهلي وهاسي؟

الناقد الرياضي في عدة برامج رياضية تُغطي الدوري السعودي أكد أن الأهلي لا يلعب سوى بأجنبي واحد، هو كما يبدو أليسوكي الظهير الأيسر صاحب الأداء الممتاز خلال الموسم ومباراة النصر، كما أشار إلى أن تدخل السماسرة في اختيار اللاعبين الأجانب أدى لذلك التخبط في اختيارهم.

إذ كتب عبر تويتر "سبعة أجانب صنعوا تاريخ في أندية لا تملك المال وفي الأهلي صنعوا ثروات لـ( السماسرة)"، ومن ثم أضاف في تغريدة أخرى مشيرًا إلى المهاجم مباي نيانج الذي ضمه الأهلي في يناير الماضي وظهر بأداء متواضع جدًا "نداو ونيانغ وجهان لـ( عملة) واحدة.!".

وأوضح الشمراني أنه نصح الإدارة الأهلاوية بعدم التعاقد مع هاسي وحذرها كذلك من تلك الخطوة ومن السماسرة الذين يُحاولون جني الثروات على حساب الفريق، واختتم هجومه الحاد بقوله "من ينصحك يا رئيس الأهلي بـ( استمرار) هاسي لا يحبك ولا يحب الأهلي".

كيف كانت مسيرة الأهلي في الدوري حتى الآن؟

الفريق الجداوي يعيش وضعًا كارثيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2021-2022، إذ لعب 13 مباراة لم يفز سوى في 3 وخسر 4 وتعادل في 6، وقد سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبلوا 16.

الأهلي يتواجد حاليًا في المركز التاسع بـ15 نقطة، لكنه مرشح للتراجع أكثر للخلف بعد اكتمال لعب الأسبوع الـ13 والمباريات المؤجلة من الدوري.

اقرأ أيضًا |