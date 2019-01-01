النصر يستعيد نجميه قبل لقاء الرائد

أخبار سارة لجمهور العالمي قبل مواجهة الرائد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

استعاد نادي النصر السعودي نجميه، جوليانو دي باولا، وعبدالله الخيبري، لمواجهة الرائد بعد تعافيهما من الإصابة التي حرمت العالمي من خدماتهما في الفترة الماضية.

النصر تعادل دون أهداف من الأهلي يوم الجمعة الماضية ليبقى في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وشهدت التدريبات المسائية بالأمس، الأربعاء، عودة جوليانو والخيبري للتدريبات الجماعية للفريق ومن المتوقع جاهزيتهما للقاء الرائد يوم 19 أكتوبر المقبل.

جوليانو تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة في لقاء الحزم بينما جاءت إصابة الخيبري يوم الجمعة الماضي أمام الأهلي.

جدير بالذكر أنّ الهلال هو متصدر الدوري السعودي بعد 5 جولات محققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.