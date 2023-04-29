النصر يستطلع رأي كريستيانو رونالدو قبل التعاقد مع زميله السابق!

هل ينجح النصر في التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد؟

shahid

بدأ نادي النصر في التحرك من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك باستطلاع رأي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن إحدى الصفقات المحتملة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية، إلى أن نادي النصر يرغب في ضم الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، المعار إلى صفوف أشبيلية الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر أبدى لكريستيانو رونالدو اهتمامًا باللاعب البرازيلي، وأنه مستعد لتحمل راتبه، حتى يجتمع الثنائي من جديد في فريق واحد.

وينتهي عقد تيليس صاحب الـ30 عامًا مع مانشستر يونايتد في صيف 2024، ولكنه يلعب الموسم الحالي على سبيل الإعارة في صفوف أشبيلية الإسباني.

ولعب أليكس مع أشبيلية الموسم الحالي 32 مباراة، صنع فيها 3 أهداف فقط، وتم الاعتماد عليه في بعض المباريات في مركز لاعب الوسط "المحور".

Shahid