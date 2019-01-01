النصر يرفض مقترح الأهلي بالتعاقد مع مهند عسيري

فيتوريا يطلب من إدارة النصر عدم التعاقد مع أي مهاجم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفضت إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، مقترح الأهلي بالتعاقد مع مهند عسيري، مقابل ضم خالد الغامدي الظهير الأيمن، وعبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن النصر رفض العرض، بعدما أبدى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، عدم موافقته عليه.

المدرب البرتغالي، طلب من إدارة النصر، وقف المفاوضات مع هتان باهبري مهاجم الشباب، لأنه يقتنع بمستوى اللاعب الشاب راكات الشملان.

#الهلال بات قريبًا من تجديد عقده مع محمد البريك الظهير الأيمن للفريق، لمدة 3 مواسم قادمة، حسبما ذكرت الصحف السعودية.🔴🔵 pic.twitter.com/1enVC8UTE2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 30, 2019

روي فيتوريا يرى أن راكان الشملان، سيؤدي بشكل أفضل من هتان باهبري رفقة النصر، مفضلًا عدم ضم مهاجم الشباب خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أشارت تقارير صحفية إلى أن هتان باهبري يفضل الانضمام لنادي الهلال، عن النصر والاتحاد، اللذين طلبا ضمه من الشباب، بعد رفضه التجديد.

إدارة الشباب تبحث عن الاستفادة ماديًا من هتان باهبري، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، ليتم بيعه لأي فريق يرغب في ضمه.